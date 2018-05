Iceta defensa que el PSOE accepti els vots dels independentistes per fer fora Rajoy

"Que ningú es pensi que el PSOE canviarà de posicionament per guanyar algun vot"

Al Congrés hi ha 350 diputats i tots els suports tenen el mateix valor per fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa. Aquest és l'argument que posa sobre la taula el PSC per frenar les veus, fins i tot dins del socialisme, que sostenen que Pedro Sánchez no pot guanyar amb el suport dels vots dels independentistes la moció de censura que es debatrà aquest dijous i aquest divendres. "Veig 350 diputats que són els que han de decidir i cadascú ha de votar en conseqüència: o Sánchez o Rajoy. O corrupció, o neteja. O progrés, o retrocés. O diàleg, o monòleg", ha sentenciat el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, hores abans del comitè federal del PSOE, que es reuneix aquesta tarda per avalar la moció de censura. Abans, la direcció dels socialistes catalans en bloc han tancat files amb la necessitat d'expulsar Rajoy de la Moncloa. "És una necessitat absoluta davant l'evidència que el PP és incapaç de separar-se de la seva hipoteca de corrupció", ha etzibat Iceta.De la mateixa manera que Iceta sosté que ningú al PSOE pot fer escarafalls al suport del PDECat i ERC, també defensa que la moció de censura no es pot convertir en un "mercadeig" i una negociació de contrapartides a l'hora de buscar suports. Tot un missatge per al sector de l'independentisme que demana que el suport a Sánchez ha de ser a canvi d'una rectificació del PSOE a l'hora de gestionar el conflicte amb Catalunya. El líder del PSC ha afirmat que el "diàleg" s'ha d'establir, però que la moció no pot convertir-se "en el mercat de Calaf" ni ser uns instrument per forçar un canvi de posicionament del PSOE."No es modificarà. Sánchez seguirà defensant la integritat territorial, la vigència de la Constitució i el respecte a la legalitat i a les institucions. Que ningú es pensi que el PSOE canviarà de posicionament per guanyar algun vot", ha advertit. No és només un missatge per als independentistes -a qui ha recordat que la situació dels presos no depèn del govern de torn-, sinó també per aquells dirigents de les files del PP, de Ciutadans i del propi PSOE que acusen Sánchez de voler pactar ara amb el PDECat i ERC.Iceta ha fet una aferrissada defensa de la trajectòria de Sánchez, de qui ha dit que no se li pot retreure "la falta de coherència". El líder del PSC ha recordat que el secretari general del PSOE va renunciar al seu escó quan va considerar que abstenir-se a la investidura de Rajoy era un error i va defensar el "no és no". Però que, en canvi, s'ha posat "al costat de Rajoy per defensar la integritat territorial" i ha sabut distingir entre les polítiques de govern i les d'Estat. "És vergonyant que algú pretengui veure-hi alguna altra cosa i se l'acusi de buscar el suport dels independentistes", ha lamentat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)