Abidal no perdona Pedrerol

Abidal: "Hice un vídeo para los jugadores, había partido. Messi me dijo que no se lo tenía que haber enviado, que les había afectado". #JUGONES pic.twitter.com/dGte6Jr5Ir — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 10 de gener de 2018

Abidal sobre su cáncer: "Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes que me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño" https://t.co/wYQqWIWMX1 pic.twitter.com/YyIsgp3dAH — MARCA (@marca) 10 de gener de 2018

Aclaración:Cuando envié el vídeo para animar al equipo leo messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mi. 👋🏾👏🏾@elchiringuitotv @jpedrerol — Eric Abidal (@EAbidalOfficial) 11 de gener de 2018

Eric Abidal encara no perdona el periodista Josep Pedrerol per la polèmica que van tenir fa uns mesos amb el seu càncer i Messi com a protagonista . Així ho ha dit l'exjugador del Barça en una entrevista al programa Al loro de Ràdio Marca (podeu veure al vídeo, al minut 13)."Jo no estic aquí per perdonar a ningú", ha respost a una pregunta del presentador Jordi Anjauma. I ha afegit que Messi i els jugadors del Barça el van ajudar molt en aquell moment tant dur i que els que pensin el contrari tenen una visió equivocada.La polèmica va sortir arran d'unes declaracions que Abidal va fer sobre la seva malaltia en una entrevista al Canal+ francés. Unes paraules que Josep Pedrerol va descontextualitzar al seu programa El chiringuito , en un contundent editorial, i que el diari Marca va reproduir , en un context molt negatiu per a Messi i els jugadors del Barça. Les crítiques a Twitter van córrer com la pólvora.Abidal explicava a l'entrevista que ho va passar molt malament en la seva experiència per combatre el càncer i que havia enviat un vídeo als jugadors del Barça abans d'un partit. Les seves paraules exactes van ser aquestes: "Alguns em van veure molt prim. Vaig fer un vídeo als jugadors abans d'un partit per animar-els. Saps què em va dir Messi? No ens enviïs més coses així, que ens fa mal. Jo no ho veia, jo em veia bé i els deia 'nois, ànims', però ells em van dir que em van veure com un cadàver i això els va deixar fet pols".Les paraules van generar un gran rebombori a El chiringuito, on van acusar Messi de poc sensible. Abidal, amb un tuit publicat més tard, va tornar a posar les coses al seu lloc: “Quan vaig enviar el vídeo per animar l'equip, Messi mai em va dir que no els enviés més coses ni que no volgués saber res. Leo em va dir que no els agradava veure'm així, però mai va tenir males paraules per a mi”.

