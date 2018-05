Dos citats a declarar pel 8-N planten el jutge: «No volem legitimar la persecució política»

Últim dia de citacions judicials pels fets del 8-N a Tarragona. A quest dilluns era el torn de comparèixer davant el jutge dels darrers encausats per haver participat, presumptament, en la vaga general. Seguint la tònica de cada dia, hi ha hagut persones que no han comparegut davant el jutjat d'instrucció número 2 perquè "no reconeixem aquest tribunal". Només cinc dels set s'ha presentat davant el jutge i han respost només les preguntes dels seus advocats.Toni Sacristan, regidor de la CUP Torredembarra i un dels citats aquest dilluns, ha destacat que ell i una altra persona han decidit plantar el jutge i ja ha avançat que també ho faran en la següent citació i que "no hi compareixerem voluntàriament perquè no volem legitimar la persecució política cap a nosaltres". A més, ha afegit que l'escenari on s'ha de respondre a aquest "judici polític", segons el cupaire, "no són els tribunals, són als carrers".Considera que aquesta investigació engegada arran d'un atestat de la policia espanyola, no és res més que un altre episodi del procés de "persecució política i judicial que hi ha en aquest procés" i que està patint la militància del Camp de Tarragona.Tot i que avui era l'últim dia de citacions establert, l'advocat Carles Perdiguero ha destacat que encara se n'hauran de produir més, ja que hi va haver persones que no van poder comparèixer perquè "estaven a fora" i es va canviar la data. També s'haurà de produir una segona citació de tots aquells que no van fer cas a la primera. L'advocat també ha recordat que després dels encausats, serà el torn de tres agents de la policia espanyola, citats com a testimonis.Perdiguero ha dit que "estem a la recta final d'aquest procés" i ha reafirmat la intenció de demanar l'arxivament del cas un cop hagin declarat totes les parts, els 39 encausats i els agents de la policia.

