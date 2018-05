La mesa del Congrés accelera la moció de censura i en fixa l'arrencada per dijous

El debat s'iniciarà amb la defensa de la moció de censura per part d'un els seus signants, i el candidat, que no té perquè ser diputat al Congrés -com Sánchez- podrà intervenir sense limitació de temps

José Luís Ábalos, secretari d'organització del PSOE Foto: ACN



"Jo crec que és molt difícil que prosperi la moció de censura. A mi em costaria seure a la taula amb el @PSOE si no demana perdó, retira el 155 i no va a Estremera. La moció depèn de @CiutadansCs que farà el que digui l'#IBEX35 i les enquestes", diu @gabrielrufian @Esquerra_ERC pic.twitter.com/M9B7YwDG39 — L'Entrevista (@L_Entrevista) 28 de maig de 2018

La mesa del Congrés ha admès a tràmit aquest dilluns la moció de censura que els 84 diputats del PSOE van registrar el passat divendres contra Mariano Rajoy. I ha decidit, de passada, accelerar els terminis: el debat arrencarà aquest mateix dijous, en un gest que dificulta a Pedro Sánchez arribar a acords amb la resta de grups.En el cas de la moció de censura fallida de Pablo Iglesias contra Rajoy van transcórrer 24 dies entre la seva presentació i el debat. Tal com estableix el reglament del Congrés dels Diputats, la mesa ha de posar ara en coneixement del president del govern espanyol i dels portaveus dels grups parlamentaris l'admissió a tràmit de la moció, i s'obre un termini de dos dies en cas que altres grups vulguin impulsar mocions alternatives.El debat s'iniciarà amb la defensa de la moció de censura per part d’un els seus signants, i el candidat –que no té perquè ser diputat al Congrés, com no ho és Pedro Sánchez- podrà intervenir sense limitació de temps per exposar el seu programa de govern. Després serà el torn dels portaveus parlamentaris.En cas de prosperar per majoria absoluta, Pastor ho posarà en coneixement "immediatament" en coneixement del rei i del president del govern espanyol. El candidat alternatiu que ha impulsat la moció de censura queda investit de manera automàtica i no cal cap altra votació.El debat de la moció impacta en un dels esdeveniments anuals més esperats del món de la política i els cercles empresarials com són les Jornades del Cercle d'Economia. Entre dijous, divendres i dissabte s'hi esperaven tots els màxims dirigents estatals, que ara hauran de centrar-se en la moció de censura.El secretari general del PSOE, José Luís Abalos, ha contesta el president de la Generalitat, Quim Torra, que no negociaran sobre els polítics empresonats per sumar-los a la moció a de censura. "No negociarem en aquestes qüestions com és conegut", ha declarat Ábalos a 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser.El dirigent socialista ha afirmat que quan va escoltar Torra dient que donarien suport a la moció si es donava suport als "presos polítics catalans", va pensar que el PSOE tenia raó "quan va dir que no negociarà cap qüestió en aquest sentit". "Ells sabran què han de fer, nosaltres sabem què hem de fer", ha afegit. D'altra banda, ha recordat que Cs "no té capacitat" per presentar una moció de censura alternativa i per això els ha fet una crida a sumar-se a la seva.El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, ha emplaçat aquest dilluns Sánchez a decidir ja si la moció de censura contra Mariano Rajoy és "un fake" o bé si "vol fer fora de veritat Mariano Rajoy". "Si és un simple postureig està prenent el pel al conjunt dels ciutadans", ha dit Campuzano, que ha assegurat que Sánchez "no s'ha posat en contacte" amb la seva formació i ha retret al líder del PSOE que en les últimes setmanes es va apuntar a la "subhasta de nacionalisme espanyol".Ha recordat que "el principal compromís" de la seva formació a Madrid és "fer fora Mariano Rajoy", però ha apuntat que seran els òrgans de govern del partit els qui adoptaran la decisió sobre el sentit del vot.Gabriel Rufián, portaveu d'ERC a Madrid, ha assenyalat que el suport dels republicans passa perquè els socialistes demanin "perdó", retiren l'article 155 de la Constitució i acudeixin a la presó d'Estremera.Rufián ha fet aquestes consideracions al programa L'Entrevista de La Xarxa, en el qual també ha apuntat que el criteri de Ciutadans vindrà marcat per l'Íbex-35 i les enquestes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)