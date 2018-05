Montilla rebat Sánchez: «Torra no és racista»

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha descartat que el PSOE s'obri a parlar del dret d'autodetrminació per sumar els independentistes a la moció de censura. "Tothom sap el marge de maniobra que té el PSOE, les coses que pot fer i les que no farà", ha declarat a 'El Matí de Catalunya Ràdio'. Amb més contundència ha assegurat que és "evident que no" parlarà del dret d'autodeterminació Catalunya. Montilla ha desitjat que la moció tiri endavant però ha reconegut que "no és fàcil" per la suma d'actors diversos "amb interessos no coincidents".D'altra banda, ha contradit el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre les seves acusacions de 'racista' al president de la Generalitat, Quim Torra. Montilla ha afirmat que "racista no" ho és el president però sí que l'ha acusat de fer afirmacions "etnicistes i una mica supremacistes". En tot cas, Montilla ha dit que caldrà jutjar Torra "pel que faci".Montilla ha esperat que la moció de censura presentada pel PSOE contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, sigui un pas per solucionar les "crisis" que viu l'Estat però ha reconegut la seva dificultat de tirar endavant. "Però sens dubte el PSOE ha fet bé en presentar-la", ha declarat. Així, ha dit que hi ha les forces polítiques "necessàries" perquè aquesta tiri endavant però ha reconegut que tenen "interessos diversos" i això dificulta el seu èxit. "No és fàcil que la moció tiri endavant tot i que seria bo pel país", ha resumit.En el cas de les forces independentistes, ha descartat que el PSOE s'obri a parlar del dret d'autodeterminació per sumar-los a la moció. Tot i això, ha posat en valorar que els socialistes poden oferir un govern, encara que sigui per un període curt, "disposat a parlar i a dialogar" amb Catalunya, cosa que ha lamentat no ha passat en els darrers anys.Ha afegit que amb Pedro Sánchez com a president "hi hauria un inici de relacions institucionals normalitzades". Ha reconegut que el fet que hi hagi persones a la presó és un "inconvenient greu" per a aquesta normalització però ha afirmat que això no depèn dels governs.En clau catalana, ha assegurat que no creu que Rajoy publiqui el decret de nomenaments de consellers amb noms de gent a la presó i a l'estranger. "Coneixent-lo una mica, no crec que publiqui els nomenaments", ha declarat. Per això, ha suposat que Torra modificarà els consellers.Sobre la relació entre governs, ha lamentat que hi hagi posicions "que no ajuden" entre les que ha situat no només la del govern espanyol sinó també la de Carles Puigdemont de "forçar les coses al màxim" i de "fer el joc" a l'altra banda intentant impulsar coses que ha assegurat que sap que no poden tirar endavant, com la seva investidura. Dues posicions que per al senador socialistes "es retroalimenten" i "es necessiten".Sobre el 155, ha defensat que no és possible aplicar-ne un de nou de manera automàtica sinó que el Govern hauria d'"incomplir les seves obligacions, ser requerit reiteradament i amb posterioritat es posaria en marxa el procediment d'un altre 155". "Ha de ser motivat, molt motivat", ha apuntat, al mateix temps que ha dit que "no depèn ni de la voluntat de Rajoy ni de Sánchez".L'expresident ha alertat que "existeix" la possibilitat que creixi el conflicte al carrer, més encara després dels episodis que s'han pogut veure a Cant de Mar, Mataró o Barcelona. Segons Montilla, "hi ha molta inconsciència respecte a la deriva que poden prendre els esdeveniments" i ha dit que les persones amb responsabilitats haurien de fer una "crida" per frenar aquest risc. "Estem veient indicis molts preocupants que hauríem de tractar d'evitar de totes les maneres", ha declarat.Així, ha demanat no enviar "missatges de complicitat", cosa que creu que s'està fent "des dels extrems": "És obvi que Cs alimenta això i obvi que sectors de l'independentisme, no dic tot l'independentisme, també ho fa".Per últim, Montilla ha mostrat la seva distància amb les paraules de Sánchez acusant Torra de racista. "A mi no me les sentirà dir", ha dit Montilla a l'entrevistadora. A més, ha afirmat que cal analitzar les persones "a partir del que fan". Tot i això, ha reconegut que el president té, no només piulades, sinó escrits i llibres en que diu coses sobre les que ha posat en dubte que es pugui sentir "orgullós" i que són "poc edificants". "Les disculpes han de sonar més sinceres", ha declarat.L'expresident ha considerat també que una arrel etnicisita "sempre ha existit" a Catalunya però ha afegit que és "molt minoritària", de la mateixa manera que ha dit que existeix una extrema dreta "molt minoritària afortunadament".Sobre el futur, Montilla manté la seva aposta per una reforma de la Constitució, tot i que ha reconegut que les coses estan ara "una mica pitjor que fa un any" per aconseguir-ho perquè ha ressorgit un "espanyolisme i un centralisme que estava una mica amagat o mig adormit". "La reforma és necessària per a Catalunya i per a Espanya, per a la pervivència d'Espanya reformar la Constitució és necessari", ha declarat.

