Rivera exigeix a Rajoy eleccions a la tardor

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha exigit avui a Mariano Rajoy que convoqui eleccions a la tardor. D'aquesta manera, ha donat per liquidat de manera definitiva el pacte de legislatura establert amb el Partit Popular. Amb un Rajoy acorralat després de la sentència del cas Gürtel, el dirigent taronja s'ha negat a donar-li aire. Aquest dilluns, després de la reunió mantinguda per l'executiva de Cs, Rivera ha proposat a l'inquilí de la Moncloa una sortida "ordenada" a la legislatura."Demanem al govern que rectifiqui, que no s'enroqui, que assumeixi la realitat, i si està disposat a discutir un final ordenat de la legislatura, nosaltres estem disposats a parlar amb el govern", ha sentenciat Rivera. El president de Ciutadans ha posat en un mateix bloc l'acord per avançar les eleccions, una "via constitucional" per superar la crisi a Catalunya i l'aprovació dels pressupostos de l'Estat al Senat.Rivera ha ensenyat els eu pla B pel cas que Rajoy es resisteixi a dissoldre el parlament aquesta tardor. En aquest escenari, Ciutadans estaria disposat a donar suport a una moció de censura instrumental, amb l'elecció d'una figura independent al marge dels partits que tindria com a missió principal la convocatòria a les urnes. "Que els espanyols parlin, votin i elegeixin", ha clamat, segur del vent de cara que en principi, mostren les enquestes per al seu partit. Aquest dijous començarà al Congrés el debat sobre la moció de censura presentada per Pedro Sánchez. Ha criticat que Sánchez pugui arribar a president de la mà d'una aliança amb "populistes i separatistes". I ha dit que ell vol tenir com a base "47 milions d'espanyols".

