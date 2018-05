L'onzena Convenció de Premsa Comarcal premia professionals i mitjans de tot el territori

L'11a Convenció de la Premsa Comarcal i la 36a Assemblea Ordinària de l'ACPC celebrada aquest dissabte a Riudoms (Baix Camp) ha comptat amb uns 150 periodistes, editors i responsables de diversos gabinets de comunicació. En la trobada s'han analitzat els reptes de la professió i l'impacte de les xarxes socials als mitjans comarcals.A més, s'han lliurat diversos premis a les publicacions i personalitats que han destacat durant el 2017 , com Saül Gordillo, actual director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). També han guardonat l'articulista Francesc Canosa, Hora Nova, la Revista de Banyoles i 777 Comunica com a millors portades i al Elpuntvalles com a millor diari digital.Gordillo, que també va ser director de l'Agència Catalana de Notícies (ACN), ha agraït el premi i ha recordat els seus inicis professionals en mitjans locals com la revista El nunci de Calella o la publicació mensual Repòrter de l'Alt Maresme. Durant la jornada, el president de la Premsa Comarcal, Francesc Fàbregues, ha defensat que el sector "té bona salut" i que a diferència del que havien pronosticat els gurus, el jovent segueix "apostant pel paper". En aquesta línia, ha afirmat que l'assemblea ha de servir per donar una "espenta al sector" i ha animat als assistents "a pensar que el futur és nostre".En la categoria de diaris, bisetmanaris i setmanaris, el primer premi ha estat per Hora Nova i la portada del 05/09/2017 “Un festival”.En la categoria de quinzenals i mensuals, el primer premi la rebut Revista de Banyoles per la portada de maig de 2017 “Els casals d’estiu”.En la categoria de bimestrals i trimestrals, el primer premi ha anat a parar a 777 Comunica i la portada d’agost setembre de 2017 "Les entitats posen nota al Govern".En la nova categoria dedicada als mitjans digitals, el guanyador ha estat elpuntvalles.com.També, s’han commemorat totes les publicacions associades que enguany celebren el seu aniversari. Així, s’ha reconegut a El Cèrvol i El tots per a tots pels 45 anys; El Nou 9, Setmanari de l’Alt Empordà, Portaveu i Delta de Llobregat pels 40 anys; El Francolí, Segre i La Veu de l’Anoia pels 35 anys; El Vallenc i El Replà pels 30 anys; i El Salí i Nova Conca pels 25 anys.El Premi al Reconeixement pel Suport a la Premsa Comarcal l’ha rebut el periodista Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio; entitat amb la qual, des del gener de 2017, l’ACPC té un conveni de col·laboració que permet retransmetre els titulars dels mitjans associats en els seus butlletins horaris. Gordillo ha recordat que ell es va “formar a la premsa comarcal” i que l’acord amb la ràdio pública ve a reblar “la confiança en la credibilitat de les seves noticies”.Per últim, s’ha fet entrega d’un Reconeixement al periodista Francesc Canosa pel seu Treball Envers la Premsa Comarcal.Cliqueu aquí per veure el llistat de premiats.

