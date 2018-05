​Ultradreta, pur analfabetisme

Grups d'extrema dreta s'han mobilitzat com no ho havien fet abans, esperonats pel procés independentista. Fruit només del moment polític? Un fenomen de més envergadura?

, de profunds analfabets, tots aquells que participen de grups d’ultradreta –cosa que ja sabíem- el 30 minuts d’ahir va contribuir a donar-nos algunes claus informatives i interpretatives per a comprendre millor la seva existència. El més interessant és l’esforç de context, emmarcar aquesta espècie d’auge que viuen –com a resposta al naixement i creixement del procés independentista- i sobretot la impunitat que sembla que tenen. Aquest darrer aspecte és sens dubte el més preocupant, el més necessitat d’explicació. I, llàstima, el que amb menys èmfasi i intensitat ens van explicar al reportatge.–suposo que per assegurar-se poder continuar treballant i investigant sense ingerències- i vaig pensar: que fort que hagi d’aparèixer en penombra! Però no ens va il·luminar amb gran cosa més enllà d’evidències. Hauríem agraït alguna font més substancial per a poder entendre com és possible que aquesta tropa d’energúmens no estigui més perseguida i controlada. Per què no se’ls il·legalitza, per què poden continuar quan els dóna la gana fent apologia de la violència, del feixisme, de la xenofòbia, del racisme, de la mort? Hauria estat bé conèixer l’opinió del delegat del govern a Catalunya per exemple. O d’algun membre del PP i de Ciutadans. Què n’opinen ells d’aquesta gentussa? ​però escoltant-los et quedaves igual. Entenies que són gent amb qui no hi ha res a fer, desferres intel·lectuals. Vam conèixer la tasca d’historiadors i periodistes que estudien a fons el tema. Com el Jordi Borràs, per exemple, fotoperiodista irreductible, amenaçat de mort per ells, que no es cansa de donar xerrades, de fer fotos i d’analitzar l’arxiu del gran Xavier Vinader, precursor, curiós impenitent, ànima lliure. Borràs no dubta en assenyalar d’on prové la impunitat sobre la tan ens interroguem: el famós ”¡A por ellos!” previ a l’1-O, la legitimació institucional de la repressió i la violència., no pots evitar preguntar-te quina família tenen i quins professors han tingut. Aquí el reportatge va ser hàbil amb les entrevistes a uns tals Josep Alsina i Javier Barraycoa, presentats com a professor d’institut jubilat i professor de sociologia. Els dos tenen a veure amb un grup d’ultradreta que es diu Somatemps i dins el seu “argumentari” justifiquen la xenofòbia, el racisme i la violència. I aquesta gent han sigut o són professors? Quina desgràcia tan gran que et toqui tenir de professors individus així no?va donar –segur que sense voler-ho- una bona i dolorosa clau: a Europa aquesta mena de partits i organitzacions gaudeixen d’un estatus estable i en alguns indrets fins i tot creixent. Per què Espanya hauria de ser diferent? Fa autèntic fàstic pensar en els mecanismes mentals d’aquesta gent, com arriben a construir els seus raonaments, quina vida quotidiana tenen, qui els dona feina, qui els estima.

