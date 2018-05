L'Aplec del Caragol de Lleida tanca la seva edició més política

L'Aplec del Caragol de Lleida ha tancat aquest diumenge una nova edició multitudinària on les reivindicacions polítiques s'han fet presents amb la protesta que han protagonitzat mig centenar de membres dels Comitès de Defensa de la República (CDRs) i la visita del president Quim Torra.Els manifestants amb pancartes i fotos dels independentistes presos o a l'estranger s'han concentrat al començament del Pont Vell, el punt de trobada de les colles després de la cercavila matinal on es fa la tradicional imposició d'escarapel·les, i no han parat de cridar proclames per la llibertat dels presos o la dimissió de l'alcalde, el socialista Àngel Ros. La majoria de penyistes s'han sumat a la reivindicació però també n'hi ha hagut que puntualment han protestat i han cridat que un acte així "avui no toca".Més enllà d'això, els organitzadors de l'Aplec han fet una valoració molt positiva de la 39a edició i ja tenen la vista posada al 40è aniversari d'una festa que vol seguir creixent en nombre de collistes i projecció internacional. Per guanyar en quantitat i qualitat reclamen una vegada més a l'Ajuntament millores a les infraestructures dels Camps Elisis, sobretot en el paviment i les cobertes.

