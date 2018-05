Omplen el Parc Catalunya de Sabadell de creus grogues

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) de Sabadell han dut a terme aquest diumenge al vespre una acció al Parc Catalunya en què s'hi han plantat vint creus grogues. Es tracta d'una acció similar a la duta a terme dilluns passat a Canet de Mar (Maresme) i aquest diumenge al matí a Mataró (Maresme).Els CDR responen així a les agressions de la setmana passada a Canet de Mar i a les peticions d'Enric Millo de vetar l'independentisme a l'espai públic per evitar més conflictes. En aquesta ocasió, s'hi han escrit noms com "democràcia" o "TV3" a les creus.A Sabadell, la mobilització es duu a terme després que aquesta setmana s'ha fet una acció a la plaça Joan Oliu, on s'hi ha fet un canvi simbòlic de nom pel de plaça de l'1 d'Octubre, s'hi han penjat llaços grocs i s'hi ha pintat un mural en defensa dels presos polítics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)