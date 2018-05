Berga viu un primer tast de Patum amb l'olor de pólvora dels Quatre Fuets

La plaça Viladomat s'ha omplert de berguedans per gaudir dels Quatre Fuets. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Maces de la Patum Infantil, en l'acte d'aquest diumenge. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Berga fa olor de pólvora. El diumenge dels Quatre Fuets ha donat el tret de sortida als actes de Patum i serà dimecres quan la ciutat visqui l'esclat definitiu de la seva festa grossa. La plaça Viladomat s'ha omplert de centenars de persones per gaudir de l'encesa dels primers fuets. Ha estat a les 8 en punt de la tarda quan el so del Tabal ha donat inici a un acte tradicional que antigament servia per comprovar si els fuets petarien bé o no aquesta Patum. En l'actualitat les veritables comprovacions s'han fet fa dies, però els salts de maces del diumenge anterior a Corpus són la primera posada de llarg patumaire.La meteorologia ha acompanyat amb una calor pràcticament d'estiu i el Vall s'ha omplert dels sons i colors de la festa. També de persones frisoses de gaudir-ne.Tot ha començat, com no pot ser d'una altra manera quan és Patum, a la plaça de Sant Pere. Des d'allà han sortit el Tabal i les Maces acompanyats d'una bona colla de vestidors de Plens. Els vestidors han recollit els fuets que s'han provat minuts més tard i hi ha hagut unes quantes fotos de rigor. Per exemple, les dels dos Tabalers: el de la Patum dels grans i el de la Patum Infantil, Xavier Prat i Miquel Bascompte. Somrients i vestits de gala, ambdós s'han fotografiat davant l'Ajuntament de Berga, minuts abans de sortir a marcar amb el seu so l'esclat d'alguns fuets.Els familiars i amics dels qui anaven a saltar, i d'altres persones que s'han apropat a l'Ajuntament de Berga, han acompanyat Tabal i Maces en el camí cap al passeig de la Indústria, amb els primers somriures nerviosos i les ganes de pólvora a flor de pell. Un cop al Vall els primers fuets s'han encès i les guspires han cremat les primeres camises. Tradicionalment, la gent de Berga assisteix mudada a un acte que no per això deixa d'estar protagonitzat pel foc i per les ganes de tenir-lo a tocar.L'últim requisit previ a la festa s'ha superat amb nota. Els primers 24 fuets han cremat i han petat d'acord amb les expectatives. L'acte s'ha convertit, una vegada més, en un aperitiu que obre el compte enrere cap a més festa i més foc. S'han fet dos salts de Maces amb quatre fuets per tanda, i dos salts de les Maces de la Patum Infantil amb vuit fuets cada vegada i els dos Àngels vestits per l'ocasió. A partir de dimecres les comparses cremaran centenars de fuets més. Tan sols amb els salts de Plens ja se'n fan servir 4.000, gairebé un miler de fuets en cadascun dels quatre salts de Plens que hi ha durant la festa, dos el dijous i dos el diumenge.