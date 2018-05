La sentència del cas Gürtel enfonsa el PP segons una enquesta d'«El Español»

Patacada històrica del PP després de la sentència del cas Gürtel. Així ho apunta una enquesta del digital El Español , que dibuixa un escenari on el PP només obtindria el 16,8% dels vots, que es traduirien el 63 escons. Ciutadans guanyaria les eleccions amb un 28,5% dels vots i 108 diputats mentre que el PSOE quedaria en segona posició amb el 20,3% dels vots i 85 escons. Pel que fa a Podem, obtindria el 19,3% dels vots i 66 diputats.Pel que fa als partits catalans, ERC superaria el PDECat amb el 3,3% dels vots i 13 escons, mentre que els nacionalistes es quedarien amb 4 diputats i un 1,5% dels vots. En aquest escenari, la majoria absoluta de dretes espanyolista (PP i Cs) no estaria garantida garantida: obtindrien 171 escons, a cinc de la majoria.L'enquesta es va fer entre els dies 17 i 26 de maig a més de 1.700 persones. Bona part del trebal de camp es va fer divendres i dissabte, just després de conèixer-se la sentència del cas Gürtel i la moció de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy.

