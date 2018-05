VÍDEO Colpegen amb un pal de bandera un periodista de BTV a la manifestació espanyolista de Barcelona

A vegades hi ha gent que no vol que facis la teva feina. Avui a un manifestant (probablement ultra) no li venia de gust que gravés quan s'han produït aldarulls a l'Ajuntament i ha decidit "donar-me un toc". Un cop més, tolerància 0 amb els obstacles i les agressions a periodistes pic.twitter.com/xx3PLA9z8i — Sergi Unanue (@SergiUnanue) May 27, 2018

Tensió a plaça de Sant Jaume pel llaç groc a la façana de l’Ajuntament quan se celebrava una manifestació de Tabarnia https://t.co/RKKkV8BmRO pic.twitter.com/yBM4deiFRe — btv notícies (@btvnoticies) 27 de maig de 2018

A junta de portaveus es va acordar per majoria qualificada col·locar un llaç groc al balcó de l'Ajuntament. Avui, un agent de la GUB ha estat agredit i el llaç s'ha retirat de manera momentània. El llaç torna a estar penjat on correspon i s'obrirà investigació dels fets. — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) May 27, 2018

⚠️🎥 Un centenar de banderes espanyoles assentades ara a la platja de la Barceloneta com si fossin tovalloles



Ningú agredeix, ningú insulta, ningú increpa



Perquè els que agredeixen, insulten i increpen estan asseguts ara sobre les banderes espanyolespic.twitter.com/BJ10fecrnM — CENSURAT NEWS 🔞 (@MNAnoticies) May 27, 2018

Moments de tensió els que s'han viscut aquest diumenge al migdia a la plaça Sant Jaume, tal com han captat les càmeres de betevé . Concretament, a l'edifici de l'Ajuntament de Barcelona. Un grup de persones, convocades per Coordinadora per Tabàrnia, Democracia Unida Española i Somatemps, entre d'altres, ha colpejat les tanques que envolten l'entrada principal del consistori. Un agent de la Guàrdia Urbana ha patit una agressió i un periodista de BTV ha denunciat que ha rebut un cop de bandera mentre manifestants cridaven "hijo de puta".Els aldarulls han provocat que un dels agents, que custodia la porta, ensopegués i caigués a terra, i la intervenció d'altres efectius. Els concentrats assenyalaven el llaç groc que penja del balcó i reclamaven la seva retirada. Finalment, un agent, acompanyat d'una altra persona, ha despenjat el símbol, entre els aplaudiments de les persones aplegades a la plaça. Hores més tard, el tinent d'alcalde Gerado Pisarello ha confirmat l'agressió a l'agent de la Guàrdia Urbana i que s'ha optat per retirar el llaç groc momentàniament. Pisarello ha anunciat que obriran una investigació per esclarir els fets i que el llaç groc ja torna a estar penjat on correspon.L'incident s'ha produït durant la manifestació que s'ha convocat a la plaça Urquinaona sota el lema "Quim Torra no és el nostre president". Ha desfilat per la Via Laietana i ha passat per la plaça Sant Jaume. Posteriorment, un grup dels que han participat en aquesta mobilització s'han desplaçat fins a la Barceloneta. Allà han repartit tovalloles amb la bandera espanyola, que han estés per la platja, en una acció que ha durat fins entrada la tarda sense cap incident.

