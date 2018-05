Les bandes musicals valencianes baten deu rècords Guinness

Més de 14.000 músics pertanyents a més de 300 bandes van desfilar aquest dissabte pels carrers de València per batre el rècord Guiness a la "major desfilada de bandes de música" de la història. La desfilada, emmarcada en la celebració del 50é aniversari de la Federació de Bandes Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), va acabar al camp de futbol de Mestalla, on es va aconseguir reunir finalment 427 societats i 23.000 músicsAixí, es van batre 10 rècords Guinnes, ja que van reunir el major nombre de saxòfons, oboès, corns anglesos, trompetes, trombons, bombardins, clarinets, trompes, percussió corporal i de bandes desfilant de la història, tal com ho ha recollit el Diari La Veu . Aquest acte es va produir un dia després que la Generalitat Valenciana atorgués el major grau de protecció d'un sistema cultural aquestes societats.També es va provar superar el rècord a la Banda de música més gran del món, en poder d'una entitat musical d'Estocolm amb 20.100 músics, però finalment no es va assolir. L'objectiu d'aquesta iniciativa era donar una visió, a nivell internacional, que la Comunitat Valenciana sigui reconeguda com a terra de músics, així com retre homenatge a tots els components de les societats musicals.L'acte va comptar amb la presència, entre d'altres, del president de la Generalitat, Ximo Puig, i el conseller d'Educació, Vicent Marzà. Ximo Puig va afirmar que el País Valencià "és sobretot música i bandes de música" i va destacar que les societats musicals són "un lloc d'aprenentatge i una escola de convivència i, sobretot, de valors".

