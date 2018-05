Una cinta sobre la vida entre bombes a Ucraïna guanya el DocsBarcelona 2018

El documental The Distant Barking of Dogs del director danès Simon Lereng Wilmont ha guanyat el Premi DocsBarcelona TV3 al millor documental. La cinta retrata la vida d'un nen ucraïnès i la seva àvia en una zona fronterera, on sovint conviuen amb el foc antiaeri i els atacs amb míssils.El veredicte del jurat ha destacat que es tracta d'"una mirada que ens permet escoltar els més vulnerables". També ha rebut una menció especial Miss Kiet's Children, de Petra Lataster-Czisch i Peter Lataster, una cinta que mostra com una professora holandesa acull i ensenya a nens refugiats. El Premi del Públic ha estat per 'Petitet', de Carles Bosch.El DocsBarcelona ha abaixat aquest diumenge el teló amb rècord de públic, en aquesta 21a edició ha aplegat més de 20.000 espectadors.

