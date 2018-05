Som Energia preveu arribar a 50.000 socis i facturar 50 milions d'euros aquest 2018

L’Assemblea ha aprovat la integració de la cooperativa a la Unió de cooperatives de consumidors i usuaris d’energies renovables. Foto: @somenergia.

L’ Assemblea General de Som Energia , que s’ha celebrat a la seu central de Som Energia, al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, i, de forma simultània i organitzades pels Grups Locals de la cooperativa, a 21 ubicacions més de l’Estat connectades per videoconferència, ha fet palès que les previsions per al 2017 (30 M€ i 60.000 llars i empreses) no solament s’han complert, sinó que s’han superat: s’han facturat 31 milions d’euros i s’ha donat servei a 62.100 llars i empreses. Per al 2018, la cooperativa preveu passar de 20 a 50 milions d’euros de facturació. Cada any s’han anat complint les previsions de creixement pel que fa a facturació, però també a la prestació de servei: aquest any es preveu portar energia verda fins a 80.000 llars i empreses.A la sessió, que ha comptat amb la participació de més de 300 persones sòcies, s’han renovat diversos càrrecs del Consell Rector i s’ha fet un repàs de l’exercici econòmic i social del 2107. Juntament amb el pressupost de 2018, s’ha presentat el Pla de treball de la cooperativa per a l’any 2018 en relació amb les línies estratègiques aprovades l’any passat en el Pla de desenvolupament de les línies estratègiques 2018-2020. També s’ha aprovat una modificació dels Estatuts per tal d’adaptar-los a la nova normativa vigent i ajustar-los al funcionament actual de la cooperativa.Per primer cop, en aquesta sessió s’ha posat en funcionament la plataforma Participa , una eina de gestió democràtica i de participació virtual a través de la qual els socis i sòcies han pogut votar i fer aportacions i propostes prèvies a la celebració de l’Assemblea. Amb el seu vot, que ha estat eminentment electrònic , l’Assemblea ha aprovat la integració de la cooperativa a la Unió de cooperatives de consumidors i usuaris d’energies renovables Unión Renovables i ha adoptat de forma explícita els principis de l’economia social i solidària També ha donat el vistiplau al Calendari democràtic anua l, que servirà per establir els processos per a una participació clara i democràtica. D’altra banda, s’han establert els límits del nombre de persones que poden contractar el seu subministrament elèctric amb la cooperativa a través de persones sòcies, i s’ha aprovat dur a terme un estudi tècnic sobre la compra, per part de la cooperativa, de l’energia que generen les instal·lacions unifamiliars de les persones sòcies.Som Energia ( www.somenergia.coop ) és una cooperativa de consum i producció d’energia verda sense ànim de lucre que va néixer el 2010 amb el ferm propòsit de canviar l’actual model energètic cap a un de 100% renovable i democràtic. Actualment, compta amb prop de 48.000 persones sòcies i més de 76.000 contractes de subministrament elèctric a tota la Península, Balears i Canàries.Durant l’últim any, més de 3.000 famílies i organitzacions, amb una inversió de 3 milions d’euros, han posat en marxa iniciatives d’autoconsum col·lectiu a través de la Generació kWh , que els permet obtenir electricitat 100% renovable a preu de cost, un preu que, a més, és inferior a qualsevol altre tipus de producció amb combustibles fòssils i nuclears.Descarregable: Memòria social i econòmica 2017 CAT

