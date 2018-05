El castell del Montgrí, de groc i a vista de dron

Els participants amb pancartes grogues a l'interior de la fortalesa Foto: ACN

Més d'un miler de persones han participat aquest diumenge en la tradicional pujada al Castell del Montgrí de Torroella de Montgrí, i que ha servit per inaugurar la 6a edició del Festival Ítaca. Aquest volum de gent ha permès veure una imatge espectacular d'aquest monument de la localitat del Baix Empordà, ja que s'ha tenyit de groc.Els participants han dut samarretes i cartolines d'aquest color que han servit per pintar l'interior del castell. A l'acte hi han participat familiars i amics de la consellera Dolors Bassa, empresonada i filla de la localitat. La seva germana, Montse Bassa, ha llegit una carta que li ha escrit des d'Alcalá-Meco.Amb la pujada al Montgrí s'obre un mes i mig de concerts entre els quals destaca la doble nit a l'Ítaca Sant Joan que tindrà lloc el 22 i 23 de juny a la platja de l'Estartit amb les actuacions de Txarango, Che Sudaka, Doctor Krápula, Ebri Knight, Germà Negre, Koers i Pachawa Sound. Les dues nits acabaran amb les sessions, respectivament, del DJ Karlixx i del DJ Gambeat Radio Bemba Sound System -baixista de la mítica formació Mano Negra de Manu Chao-.

