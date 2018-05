Protecció Civil activa l’alerta Inuncat per l’augment el cabal dels rius Garona i Noguera Ribagorçana

Protecció Civil ha activat l’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la crescuda del cabal dels rius Garona i la capçalera del Noguera Ribagorçana. Segons la informació rebuda de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), davant la previsió de pluges a partir d’aquesta tarda de diumenge i fins la propera matinada, afegida al desgel i els episodis de pluges d’aquests darrers mesos, el cabal dels rius podrà arribar a valors importants.La CHE preveu que es pugui arribar a 150 metres cúbics per segon al riu Garona, o fins i tot superar aquest nivell. Les possibles afectacions a causa d’aquesta pujada del cabal del riu es preveu a partir de la nit i propera matinada. Els cabals previstos poden produir inundacions a l'entorn dels rius amb afectacions a diverses zones, inclosos nuclis urbans i infraestructures.Es podrà veure afectat tot el curs del riu Garona a la Val d'Aran. Pel que fa al Noguera Ribagorçana, es podrien veure afectats els municipis aigües avall de Pont de Suert. El cabal del riu Garona la passada matinada ja ha estat elevat amb un valor màxim de 102 metres cúbics per segon sense que s'hagin reportat danys.En el cas que els xàfecs es desplacin cap a l’est també es veuria afectat el Noguera Pallaresa. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que les pluges siguin de caràcter local però intenses i acompanyades de tempesta i, en alguns punts, de calamarsa. Aquests xàfecs podrien deixar aportacions de més de 50 metres cúbics per segon a les capçaleres dels rius.Protecció Civil de la Generalitat recomana extremar la precaució a l'entorn del Garona i la capçalera del Noguera Ribagorçana i evitar activitats al riu i a prop.

