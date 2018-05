Relliscada de José Zaragoza quan intentava acusar Torra de «xenòfob»

Sr. Zaragoza, és que no m’ho puc creure de debò. La cita és Màrius Torres i La ciutat llunyana:



“Ara que el braç potent de les fúries aterra

la ciutat d'ideals que volíem bastir,

entre runes de somnis colgats, més prop de terra,

Pàtria, guarda'ns: la terra no sabrà mai mentir.” — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) May 27, 2018

El dirigent socialista José Zaragoza ha volgut llançar un dard contra el president Quim Torra i acusar-lo de nou de "xenòfob". El tret, però, li ha sortit per la culata. Torra ha visitat Lleida aquest diumenge amb motiu de l'Aplec del Cargol. Al matí, el president ha fet una piulada: "Arribant a Lleida, allà on la terra no sabrà mai mentir". La frase és del poeta lleidatà Màrius Torres, concretament de La Ciutat Llunyana.Zaragoza ha disparat ràpidament contra i l'ha acusat de "xenòfob", assegurant que es tractava d'una cita de Phillipe Pétain. La xarxa ha sortit ràpidament al pas de l'afirmació, recordant al dirigent del PSC que no era pas una cita de Pétain, sinó de Torres. També el president s'ha encarregat d'explicar d'on surt la frase, ha compartit l'estrofa completa. "Senyor Zaragoza, és que no m'ho puc creure, de debò", ha dit Torra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)