Els Castellers de Berga es reivindiquen amb una torre de 7 en una diada de final accidentat

Actuació dels Castellers de Vilafranca aquest diumenge. Foto: Ivan Genescà

Imatge de la plaça durant la Diada dels Quatre Fuets de Berga. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Els de la camisa blava han descarregat un 5 de 7, un 2 de 7 i un 7 de 7. Foto: Ivan Genescà

La Diada dels Quatre Fuets prometia pels Castellers de Berga i no ha defraudat. Els de la camisa blava han aconseguit descarregar el 5 de 7, la torre de 7 i el 7 de 7. Tres castells que encara no havien realitzat aquesta temporada i amb els quals han complert amb tot allò que havien previst sobre el paper per aquest diumenge en què els acompanyaven els Castellers de Vilafranca i els Capgrossos de Mataró, dues de les millors colles del país. No obstant això, la Diada ha acabat sent accidentada: els de Vilafranca han fet llenya quan intentaven el 3 de 8 amb agulla i la Creu Roja i els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha hagut d'endur quatre persones de plaça, que han estat traslladades a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. Hi ha hagut diversos castellers dels verds que han patit contusions i també una espatlla dislocada.Fins aquell moment, els verds havien descarregat un 3 de 9 amb folre i un 4 de 9 amb folre. El 3 de 8 amb agulla l'han alçat, però a continuació han caigut. Els Capgrossos de Mataró han descarregat un de 8 i un 4 de 8, i no han arribat a fer una tercera actuació en què preveien alçar un 2 de 7, perquè la diada ja s'havia suspès.Les colles participants han decidit suspendre la diada després de l'incident. Llavors, els Castellers de Berga han posat punt i final a la cita castellera de la plaça Cremada amb onze pilars de 3 realitzats pels seus castellers més menuts; i amb un missatge final de reivindicació de la seva activitat al Cine Catalunya. "Ens sap greu per la colla de Vilafranca, des d'aquí els dono tots els meus ànims i segur que tiraran endavant. Són gent lluitadora i molt bona,", ha apuntat al final el cap de colla dels Castellers de Berga, Xisco Bonet. "Estaven intentant el 3 de 8 amb agulla però han tingut algun problema, són coses que a vegades passen", ha analitzat Bonet.Bonet s'ha mostrat molt satisfet amb la resposta "tant de la colla com de la ciutat" durant la diada. El cap de colla dels de Berga ha dit que, després de demanar durant tota la setmana que tothom s'animés a acompanyar-los en aquesta cita de la plaça Sant Pere, "ens hem sentit molt recolzats i molt estimats". Segons Xisco Bonet, "hem vist cares que feia dies que no veiem, estem molt contents i això ens porta a fer grans diades".Bonet també ha indicat que el gran objectiu d'aquesta temporada és arribar al Concurs de Castells de Tarragona. "De moment, seguirem treballant la torre, per poder-la fer amb altres places que no sigui aquí Berga, passejar-la arreu i seguir amb bones diades per sumar punts i anar a Tarragona", ha dit Xisco Bonet.Els Castellers de Berga han aconseguit descarregar la torre de 7 o 2 de 7 en aquesta Diada dels Quatre Fuets, si bé primer hi ha hagut un intent que no ha acabat de sortir. "Ha estat per nervis i una sensació estranya, quan vens aquí a plantejar-te el màxim, et puja com una mica d'adrenalina i això també afecta la canalla. Ens ha fet dubtar una sotregada i la seguretat sempre és el més important", ha relatat el cap de colla.Pel que fa a si es plantegen fer el 4 de 8 o carro gros aquesta temporada, Xisco Bonet ha assegurat que també hi estan treballant. "En el carro gros hi treballem als assajos i hem de començar a plantejar-nos marcar-ne una data, si les sensacions són bones", ha conclòs Bonet."Amb el cine hi guanyem tots", és el lema amb el qual els Castellers de Berga reclamen suport de la ciutadania i de les institucions per tirar endavant. En aquest cas, les onze torres de 3 del final han lluït dos cartells en què el reivindicaven. "Hem pogut fer un local social al centre de Berga, està clar que hi havia aquesta necessitat dins del poble, i nosaltres l'obrim a tothom i pel que calgui, però necessitem una mica d'ajuda política, diguem-ho així", ha afirmat Bonet.La Diada dels Quatre Fuets havia començat a dos quarts de 12 en punt amb una altra reclam, en aquest cas el de l'alliberament dels presos polítics.