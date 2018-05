En llibertat provisional el detingut per l'atropellament mortalment un jove a Igualada

El Jutjat d'Instrucció número 5 d'Igualada en funcions de guàrdia ha decretat aquest diumenge la llibertat provisional del conductor que va atropellar mortalment un menor i que va abandonar el lloc. Té l'obligació de comparèixer periòdicament al jutjat i el jutjat d'instrucció número 4 es farà càrrec de la instrucció.El conductor es va lliurar aquest divendres a la Policia Local d'Igualada. Aquest diumenge els familiars de la víctima li han fet un homenatge, en el marc de la festa de la bicicleta a Santa Margarida de Montbui.Els fets es van produir diumenge passat, quan va atropellar el ciclista de 13 anys entre Igualada i Santa Margarida de Montbui i no es va aturar per auxiliar-lo. El jove va morir tres dies després, a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, en no poder superar les greus ferides causades pel vehicle.

