​La central nuclear d'Ascó atura l'activitat per una anomalia en un dels indicadors del flux neutrònic

La central nuclear Ascó ha notificat a les deu d'aquest matí al Consell de Seguretat Nuclear que procedien a la parada de la Unitat II, seguint els procediments reglamentaris, per tal de poder reparar un dels dos indicadors de flux neutrònic perquè aquest no oferia un valor real. Es tracta d'un instrument que proporciona informació en situació de postaccident i que no afecta cap funció en una operació normal segons han detallat des de CSN.Aquesta anomalia es va detectar aquest divendres i des de llavors es treballa per restablir el funcionament correcte de les instal·lacions, que es tornaran a sincronitzar a la xarxa un cop estigui restablert aquest instrument segons el comunicat d'ANAV. El fet no ha tingut cap impacte pels treballadors ni per la ciutadania ni tampoc pel medi ambient. Es classifica al nivell 0 en l'Escala Internacional de Successos Nuclears (INES):

