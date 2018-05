Desallotgen el bloc de Sabadell on va morir una persona electrocutada mentre es dutxava

(2/2) Les persones i famílies que ho han necessitat han estat reallotjades en pensions.



Està oberta una investigació per esbrinar els motius de l’accident. — PoliciaSabadell (@PoliciaSabadell) 27 de maig de 2018

La Policia Municipal de Sabadell ha desallotjat els veïns de l'edifici, on el passat divendres va morir una persona electrocutada mentre s'estava dutxant, com a mesura de "precaució". Ha estat la matinada d'aquest diumenge, després de comprovar que el bloc "no reunia les condicions de seguretat".El cos policial ho ha donat a conèixer a través de dues piulades, en les quals ha subratllat que ha estat una decisió "per garantir que no hi ha cap perill" per al veïnat. Cal recordar que es tracta d'un edifici de cinc plantes, amb dos pisos per planta.Les persones desallotjades que ho han necessitat han estat reallotjades en pensions. Precisament, el passat divendres, quan els Bombers van arribar al lloc, ja van ordenar la sortida de tots els veïns de les seves llars. Va ser durant dues hores per tal que s'analitzés l'estat del immoble.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar els motius de l'accident i en un primer moment ja van apuntar que es podria haver produït una "anomalia" a la instal·lació elèctrica.

