VÍDEO L'home que ha intentat boicotejar l'acte dels CDR a Mataró: «Us haurien de matar a tots»

Un home ha irromput aquest diumenge a la platja del Varador de Mataró, on unes 150 persones han estès a la sorra fragments de tovallola groga en forma de creu. Han reconvertit així la plantada de creus que s'havia anunciat inicialment a les 8 del matí en defensa de la "llibertat d'expressió" i per l'alliberament dels "presos polítics". "Quan estaven a punt d'iniciar una gimcana, l'home intentat desfer les creus arrossegant els peus i un grup de persones l'ha encerclat per frenar-lo.Entre crits de "som gent de pau" i "no el toqueu", l'home s'ha queixat que li havien clavat cops i pessigades en començar a conversar amb una de les dones entre un núvol de càmeres. Poc després han intervingut els Mossos i la policia local, que se l'han endut escortat de la sorra. L'alcalde de la ciutat, David Bote (PSC), havia anunciat que els cossos policials intervindrien per impedir que es dugués a terme la plantada de creus a la platja.L'home ha retret als organitzadors de l'acte que ho haguessin tirat endavant malgrat que Territori i Sostenibilitat havia advertit que un acte sense autorització de l'Estat podia comportar una sanció. Els Mossos i la policia local han intervingut per acompanyar-lo escortat fora de la platja. En marxar, l'home ha llençat insults i, entre d'altres, ha assegurat "no estar detingut com els xoriços d'Estremera".Una hora després un altre home ha travessat per la sorra entre les creus de tovallola davant la protesta dels organitzadors, que ha durat pocs segons. L'han acomiadat amb cants de 'passi-ho-bé'. Just després, un altre cop els agents han intervingut i conversat amb un altre grup d'homes, contraris a l'estesa de creus, per rebaixar la tensió.Una de les persones que ha participat de l'acte reivindicatiu, l'Eulàlia, ha explicat a l'ACN que després que es fes públic que la plantada de creus "no es podria fer", la gent "es va trencar el cap" per pensar com podien "defensar els drets de les persones que viuen a Catalunya". Per això, en el seu cas va comprar unes teles grogues amb què ha fet la forma d'una creu a la sorra de la platja. Una altra assistent a l'acte, la Maria Carmen Sánchez, ho ha reivindicat com una activitat de llibertat d'expressió i ha advertit que sense aquest dret "no hi ha res". "Anem enrere, a mi em fa por on estem anant. Hem aconseguit tota una sèrie de drets i d'un dia per l'altre sembla que ja no hi ha res", ha lamentat en declaracions a l'ACN.Al llarg de la jornada, diversos regidors dels grups municipals de CiU, ERC, VoleMataró i la CUP s'han deixat veure per l'estesa de tovalloles reivindicativa. A primera hora del matí, la CUP i VoleMataró, formació que es va presentar en l'òrbita de Podem, han carregat contra l'alcalde de Mataró, David Bote. Les dues formacions han qualificat "l'intent del socialista d'impedir l'acte", "d'electoralista". El regidor de la CUP, Juli Cuéllar, ha subratllat que ha estat un acte "d'exercici de la llibertat d'expressió" i per "demanar la llibertat dels presos polítics i els exiliats". Així, Cuéllar ha manifestat que ha estat un acte "simbòlic", que "no fa mal a ningú" i ha lamentat que el batlle mataroní hagi "fet d'altaveu" del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. "És un càlcul electoral que té fet per esgarrapar vots a Cs a les properes eleccions municipals", ha afirmat a l'ACN. "Aquest alcalde no ens representa", ha conclòs.Per la seva banda, la regidora de VoleMataró, Montse Morón, ha recordat que no és independentista però que "defensa la democràcia". En la mateixa línia que la CUP, ha dit que l'actitud de David Bote "ha estat ridícula" i li ha recordat que ha de ser un alcalde "per a tots i que ha de tenir la capacitat per negociar, dialogar i cercar equilibris".

