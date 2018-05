Més d'un miler de persones clamen pels drets dels sense papers a Barcelona

Un grup de manifestants portant una pancarta per reclamar el tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) Foto: ACN

Unes 1.200 persones, segons xifres facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, s'han manifestat aquest diumenge pel centre de la ciutat per exigir la derogació de l'actual Llei d'Estrangeria, denunciar la situació de milers de persones migrades i refugiades al nostre país i a l'auge d'accions racistes.La marxa, que ha sortit de la plaça de Catalunya i ha recorregut les Rambles, és un dels punts culminants de tot un seguit d'accions que van iniciar-se ara fa més d'un mes, el passat 21 d'abril, quan desenes de persones van començar una tancada indefinida a l'antiga escola Massana , al barri del Raval de Barcelona, contra el "racisme institucional".A aquesta li va seguir una altra tancada a l'Església del Sagrat Cor del Poblenou i ara, fa tot just una setmana, ha sorgit una altra rèplica fora de la capital catalana, a Badalona, on una vintena d'immigrants ocupen un local al barri de Llefià. A més, ja hi ha 400 entitats que s'han adherit al manifest de la Tancada Antiracista.

