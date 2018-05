Denunciat l'excantant de La Polla Records per insultar la Guàrdia Civil

En el Estado español no existe la libertad de expresión. Nos solidarizamos con Evaristo, que ha sido detenido y denunciado, y con todos los artistas que están bajo amenaza por criticar el sistema mediante sus canciones, libros y otras expresiones artísticas #LibertadDeExpresión pic.twitter.com/3khXf8KpmV — EH Bildu (@ehbildu) May 27, 2018

Evaristo Páramos, cantant del grup Gatillazo i ex de La Polla Records ha estat denunciat aquest cap de setmana per la Guàrdia Civil després d'un concert a Jerez. Diversos mitjans apuntaven que Páramos havia estat retingut pels agents pel contingut del les seves cançons, però hores després la Guàrdia Civil ha confirmat que se'l va denunciar per haver insultat els agents.El partit basc EH Bildu ha fet costat a Páramos a través de Twitter, i ha denunciat que l'estat espanyol no hi ha llibertat d'expressió. Així mateix, diversos dirigents polítics com Pablo Iglesias o Alberto Garzón han donat suport al músic i han criticat l'actuació de la policia.

