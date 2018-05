Pujol (JxCat) demana al PSOE que, si no vol demanar perdó, almenys admeti que hi ha presos polítics

🎥 @PujolBonell a l'@AplecCaragol de Lleida: “Quin canvi ens proposen des de la Moncloa? Què hi guanya Catalunya? El canvi és 155 per més 155, no hi veig la diferència” pic.twitter.com/Kt9nWwC3FP — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) May 27, 2018

El diputat i portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha concretat una mica més les demandes que l'independentisme posaria sobre la taula al PSOE per donar suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy. En aquest sentit, ha dit als socialistes que ''si no volen que no diguin perdó'' però que almenys reconeguin que es van equivocar a l'hora de mesurar ''l'abast real del 155, alimentant el 155''.Per Pujol això seria un "bon començament", de la mateixa manera que haurien d'admetre que ''hi ha presos polítics'' i a partir d'aquí ''treballar per trobar la solució perquè puguin tornar a casa''. Pujol ha remarcat però que ''és una llàstima'' que des del partit socialista es continuï amb ''la política del furor del convers, de la mala rèplica, de les actituds de dretes d'un partit de dretes com el PP''. Eduard Pujol ha acompanyat al president de la Generalitat, Quim Torra, en la seva visita a l'Aplec del Caragol de Lleida.El diputat de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, creu que seria ''extraordinari'' que algun important del PSOE fes un esforç per entendre's amb els independentistes i s'ha mostrat convençut que ''no és el que pensen fer''. Pujol ha dit que cal plantejar-se què és el que guanya Catalunya si hi ha un canvi a la Moncloa. És per això que ha instat al PSOE a dir clarament si mantindran el 155 o continuaran sense parlar de ''presos i ostatges polítics''.Pujol s'ha referit així al ''nivell local'', com el cas de Lleida ciutat on l'alcalde socialista Àngel Ros ''té al·lèrgia als llaços grocs i a la simbologia que representen''. Per Pujol, ''la insistència en la reiteració de l'error per part dels socialistes és per fer-s'ho mirar''.El dirigent de JxCat ha remarcat que la ''política de cohesió'' és la que representa el president Torra, ''capaç de donar la mà a tothom'', i no els que neguen ''l'evidència que hi ha presos polítics'', una ''situació d'ofec de les llibertats individuals, col·lectives, i polítiques''. És per això, que Pujol ha insistit que ''qualsevol sí de l'independentisme passa pel no dels socialistes a la repressió, a jugar amb la democràcia, a flirtejar amb tots aquells no defensen la llibertat''.

