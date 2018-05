Cospedal reclama a Sánchez que expliqui quins «pactes secrets» té amb Torra i Puigdemont

La secretària general del PP, María Dolores Cospedal, es pregunta "quins pactes secrets" té el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, amb "Torra i Puigdemont", per impulsar la moció de censura contra el govern de Rajoy.En un acte del PP de Castella-la Manxa Cospedal ha tornat a criticar Sánchez per ser capaç de recolzar-se en "partits colpistes" per aconseguir ser president del govern espanyol. "L'únic que l'importa al senyor Sánchez és el senyor Sánchez", ha assegurat Cospedal, que ha demanat als socialistes "responsabilitat" i "pensar en Espanya".D'altra banda, la secretària general del PP ha demanat a Cs que "no faci de crossa" de Sánchez i no doni suport a la moció

