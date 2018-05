Un ferit greu per cremades en l'incendi d'un taller tèxtil a Mataró

#bomberscat han treballat, amb 10 dotacions, en l'extinció d'un altre incendi a Mataró (C/ València). Ha cremat part d'un local, amb activitat tèxtil, a la planta baixa d'un edifici. @semgencat ha evacuat 1 home greu a @vallhebron i un altre menys greu per fum a l'Hosp. de Mataró — Bombers (@bomberscat) 27 de maig de 2018

Un home d'uns 40 anys ha quedat ferit de gravetat per cremades en l'incendi d'un taller amb activitat tèxtil a Mataró. L'avís del foc s'ha rebut a les 04.55 hores de la matinada d'aquest diumenge en un local situat a la planta baixa al número 35 del carrer de València, al barri de Cerdanyola de la capital del Maresme.Les flames, de molta intensitat, han calcinat part del local i han provocat les cremades a l'home, que ha estat evacuat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El sinistre també han deixat un altre afectat de menys gravetat per inhalació de fum: un noi de 32 anys, traslladat a l'Hospital de Mataró.Un total de deu dotacions dels Bombers s'han desplaçat a la zona per sufocar l'incendi, a banda de tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Mossos d'Esquadra i Policia Local de Mataró. El foc s'ha pogut donar per controlat a les sis del matí i extingit a les 08.33 hores.

