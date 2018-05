Ciutadans, «ni a favor ni en contra» que la gent retiri llaços grocs

La diputada de Ciutadans Lorena Roldán ha acusat els partits independentistes de tenir una "actitud irresponsable" que està contribuint a "la ruptura al carrer", i afegeix que l’obligació de les formacions polítiques és condemnar qualsevol tipus d’actitud “violenta i antidemocràtica” i evitar que hi hagi “enfrontaments al carrer”.Roldan ha posat com a exemple el cas del regidor del partit taronja a Sitges, Miguel Ángel Bastenier, el domicili del qual va rebre una pedrada el passat vespre. Preguntada sobre la plantada de creus prevista a Mataró i la contra-acció que volia retirar-les, Roldán assegura que “no estem a favor ni en contra” de què la gent s’organitzi per retirar símbols dels espais públics, ja que “la gent pot fer el que vulgui”.Roldán diu que "les places, els carrers i les platges" són de tots, i que no pot ser que aquestes últimes es converteixin en "cementiris ideològics". La diputada també ha carregat contra el president espanyol, Mariano Rajoy, a qui ha cridat a convocar eleccions, i també contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a qui demana retirar una moció de censura que titlla de “irresponsable” perquè estaria recolzada per "nacionalistes i populistes".

