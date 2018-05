Ros tanca la font tenyida de groc de Lleida

Aquest dissabte l'aigua que brolla de la font de la plaça de la Pau de Lleida està tenyida de color groc. És la font que està situada just davant de la subdelegació del govern espanyol a Lleida, on es concentren bona part de les protestes per demanar l'alliberament dels independentistes presos. Aquest matí, segons ha pogut confirmarla font ha estat tancada.L'origen de l'aigua groga era arran d'un colorant. L'acció arribava just després que l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, assegurés aquesta setmana que comparteix amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, el concepte de "neutralitat" de l'espai públic.En aquest sentit, Ros va assenyalar aquest divendres al ple municipal que la Paeria seguirà actuant com fins ara –i no perquè ho demani Millo-, és a dir retirant aquells símbols dels carrers, places o edificis municipals "que no siguin compartits" pel conjunt de la ciutadania, ja puguin ser llaços o pancartes de color groc així com pintades "ofensives" amb motius, per exemple, de caire feixista.

