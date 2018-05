Torra demana a Ros que no criminalitzi els llaços grocs

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat públicament a l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, "lluitar junts per la llibertat d'expressió" i que a la capital del Segrià "no es criminalitzin colors, expressions o llaços grocs". Ho ha dit just al costat del paer en cap de Lleida, que l'ha rebut a l'arribada al recinte de l'Aplec del Caragol, la primera visita oficial que fa a la ciutat des que ha assumit el càrrec.El president ha rebut un bany de masses dels assistents a la festa mentre que l'alcalde ha estat escridassat per una cinquantena de membres del CDR que ha seguit la comitiva. Cal recordar que l'alcalde de Lleida va assegurar que comparteix amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, el concepte de "neutralitat" de l'espai públic.En aquest sentit, Ros va assenyalar aquest divendres al ple municipal que la Paeria seguirà actuant com fins ara –i no perquè ho demani Millo-, és a dir retirant aquells símbols dels carrers, places o edificis municipals "que no siguin compartits" pel conjunt de la ciutadania, ja puguin ser llaços o pancartes de color groc així com pintades "ofensives" amb motius, per exemple, de caire feixista.En l'atenció als mitjans de comunicació, Torra ha explicat que li ha dit a l'alcalde Ros que "tinc plena confiança que la polèmica dels llaços grocs als espais públics a Lleida no sigui polèmica, volem que Lleida sigui capdavantera en la defensa dels drets civils i polítics de Catalunya i de la llibertat d'expressió. Estan en joc al nostre país molts de conceptes fonamentals i Lleida ha d'estar al capdavant de tot el que això significa".Dit això, ha afegit que "estic enormement satisfet de la resposta del poble de Catalunya aquests dies, em demanen que no afluixi i jo els dic que no afluixeu, que us mantingueu ferms, que guanyarem, que traurem els presos polítics de la ressò, que ells seran lliures i el poble de Catalunya també, i per això ens cal l'esforç de tots, dels independentistes i dels no independentistes, necessitem que tots sapiguem trobar grans consensos de país, i la llibertat d'expressió és un gran consens de país i està per damunt de tot".Preguntat sobre les condicions per donar suport, si és el cas, a la moció de censura presentada pel PSOE, Torra ha dit que "la nostra posició és escoltar el projecte que té Pedro Sànchez per Catalunya" i s'ha preguntat què hi ha "d'aquell projecte que vam compartir amb els socialistes tants anys a l'exili, que passava per la defensa del dret a l'autodeterminació dels pobles, en té alguna cosa a dir el Pedro Sànchez? Té alguna cosa a dir sobre els drets civils i polítics? Un cop ho sapiguem respondrem". I ha deixat clar que "per a nosaltres la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats, i la no criminalització del dret a l'autodeterminació són els punts essencials que sostenten aquest govern".L'arribada de Quim Torra al recinte de l'Aplec acompanyat de l'alcalde Ros s'ha viscut amb un certa tensió quan mig centenar de membres del CDRs amb pancartes i fotografies dels independentistes presos i a l'estranger han ovacionat el president però han llançat forts crits de "Ros dimissió" o "Ros botifler".

