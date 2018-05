El Cercle d'Economia defensa un Estatut reforçat per superar el conflicte amb l'Estat

Més tercera via. Així es podria resumir l'aposta del Cercle d'Economia per superar l'ctual conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. A les portes de les XXXIV Jornades de Sitges, el Cercle d'Economia farà públic aquest dilluns un nou document d'opinió sobre la situació política. Segons ha pogut saber, l'entitat propugnarà un nou Estatut reforçat amb competències estratègiques relatives a la llengua -de manera que la immersió lingüística quedés més blindada-, l'educació i la cultura, així com un nou i millor sistema de finançament. El nou text hauria de ser sotmès a referèndum de la ciutadania de Catalunya.D'aquesta manera, el Cercle es fa fort en el que és la seva aposta estratègica per superar el xoc institucional, i que no és altra que la defensa d'una tercera via entre el projecte sobiranista i la posició intransigent del govern espanyol. Des de l'inici del procés, l'entitat ha insistit en la necessitat d'una reforma del marc jurídic que permetés encabir una part de les reivindicacions sobiranistes i que aquella fos ratificada pels catalans.El president de la Generalitat, Quim Torra, inaugurarà les XXXIV Jornades del Cercle d'Economia que començaran el proper dijous a Sitges . Es tracta d'un dels encontres més rellevants de l'agenda política i econòmica de l'any i hi havia una gran incertesa sobre la presència dels màxims responsables institucionals de la Generalitat. A la trobada han confirmat l'assistència els principals líders polítics espanyols. El president del govern, Mariano Rajoy, farà la clausura el dissabte 2 de juny. Quedava la incògnita de si Quim Torra hi assistiria. Aquest serà el primer contacte rellevant i institucional del nou president amb el món econòmic català i espanyol , un fet que pot marcar tendència pel que fa a les relacions futures entre la Generalitat i els àmbits empresarials. Des de dimarts passat, el president de la Generalitat tenia sobre la taula del seu despatx la invitació del Cercle d'Economia. Tradicionalment, és el president català qui inaugura les Jornades de Sitges. Aquest cop, però, res estava clar. No tan sols per la situació política, amb la intervenció de l'autonomia i l'aplicació del 155, sinó també després de l'elecció de Torra. Les relacions entre el sobiranisme i el Cercle són, en aquest moment, molt millorables.Entre els sectors independentistes, en general, hi ha una profunda irritació amb el Cercle per una actitud considerada massa sotmesa a l'executiu de l'Estat i pel que ha estat considerada una actitud d'indiferència envers la situació dels presos polítics i exiliats. L'entitat, que presideix Juan José Brugera, no ha badat boca sobre la situació de repressió i d'excepcionalitat. El darrer posicionament públic del Cercle va ser un document en vigílies de les eleccions del 21-D (Evitar el caos. Recomposar l'estabilitat) , en què, a banda d'insistir en una sortida dialogada al conflicte polític, en la línia de la tercer via preconitzada per l'entitat, se subratllava el "gravíssim deteriorament de la nostra economia". Aquest dilluns, l'entitat farà públic un document en què insistirà en les seves posicions en defensa d'una sortida dialogada al xoc entre Catalunya i l'Estat.

