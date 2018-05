Retiren les tovalloles grogues en forma de creu de la platja de Mataró

Bon dia #Mataró! Més d'un centenar de persones s'ha aplegat a la platja però com està prou tapat no hem pogut prendre el sol!



Un centenar de persones han respost a la convocatòria dels CDR per omplir de groc la platja de Mataró. Aquest cop, però, no s'ha optat per creus de fusta, sinó per un element molt més habitual a les platges: tovalloles i bufandes grogues (això sí, en forma de creu). Els CDR responen així a les agressions de la setmana passada a Canet de Mar i a les peticions d'Enric Millo de vetar l'independentisme a l'espai públic per evitar més conflictes.Pocs minuts més tard de les nou s'ha viscut un episodi de certa tensió a la platja. Segons ha explicat Rac1, un home s'ha apropat a la zona i per intentar treure les tovalloles amb els peus. Els concentrats ho han intentat impedir i finalment una patrulla dels Mossos se l'han emportat. Poc abans de les 12 del migdia, els CDR han retirat les tovalloles i han seguit fent accions per la ciutat sense incidents.Fa un parell de dies, la Policia Local de Mataró i els Mossos d'Esquadra van avisar que intervindrien per impedir una hipotètica plantada de creus a la platja del Varador. "Estem preocupats per la plantada perquè tenim constància que coincidirà amb manifestacions de signe contrari amb el perill i el risc que això significa", apuntava l'alcalde de Mataró, David Bote. Així mateix recordava que l'activitat "no compta amb l'autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat". Per tot plegat feia una crida perquè "tothom s'ho repensi" i ha recordat que Mataró és una ciutat plural.

