Els acompanyants de Puigdemont a Alemanya, citats a declarar aquest dimarts a l'Audiència Nacional

El magistrat de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha citat a declarar per encobriment aquest dimarts els quatre acompanyats de Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya el 26 de març. El jutjat central d'Instrucció número 6 va començar la investigació arran d'una denúncia de la policia espanyola.Els agents van presentar una denúncia contra dos agents dels Mossos que viatjaven amb el president a l'exili i, de manera paral·lela, la policia catalana va obrir una investigació interna. El cotxe on viatjava Puigdemont anava de Finlàndia fins a Bèlgica, on el president a l'exili volia presentar-se davant la justícia arran de l'euroordre espanyola. Entre els acompanyants també hi havia l'empresari Josep Maria Matamala i el professor de la UB Josep Lluís Alay.

