Ludivers 2018: és temps de jocs a Girona

Festival Ludivers a Girona Foto: Toni Serradesanferm

​El 28 de maig és el Dia Internacional del Joc, el moment de reivindicar que Jugar és una activitat fonamental a la vida per a qualsevol persona doncs ajuda en un creixement més equilibrat de la persona. Jugar és una activitat universal perquè es juga a totes les edats i a tots els racons del nostre planeta.Entre el dijous 24 i el diumenge 27, Girona s'ha convertit en un gran planeta de jocs, omplint la plaça 1 d'octubre amb un desplegament d'activitats vinculades al joc en totes els seus vessants: el 5è Festival Ludivers.El festival Ludivers ha arribat a la seva cinquena edició pletòric de la força i l'empenta dels gironins que ja l'han fet seu. Va néixer l'any 2014 amb la intenció de convertir-se en un festival fi de curs de l'Esfera Lúdica; un conjunt d'activitats que l'entitat divulgadora del joc Ludus Mundi havia realitzat durant tot l'any als centres cívics de la ciutat. Però el que havia de ser una jornada de cloenda de curs, empès pels ànims de l'entitat es va convertir en un gran festival lúdic que aglutinava totes les dimensions que conformen l'esperit del joc.Van dividir el joc en 6 facetes i els van anomenar "planetes lúdics"; així que el festival que havia d'englobar tots aquests planetes no tenia més remei que ser un Ludivers.El Planeta Juganer ha sigut l'espai més gran i més dinàmic, el dedicat a donar a conèixer els jocs de taula, tant els moderns com els tradicionals, els jocs de construcció i l'espai reservat perquè els autors puguin mostrar els jocs que estan creant.El MiniPlaneta s'ha omplert de materials perquè la mainada pogués interactuar de manera lliure i espontània, experimentant i expressant-se a través del joc. El Planeta Articiència s'ha reservat per tallers artístics i científics per a totes les edats; jugant amb les imatges en moviment i les il·lusions òptiques.També hi ha hagut la possibilitat de trobar-hi les noves tecnologies en el Planeta Click&Dit, amb tallers digitals i d'animació i experimentacions amb realitat augmentada i robòtica. El Planeta Imaginari acollia la lectura familiar com a mitjà per fer volar la imaginació, amb un bon grapat de lectures de contes.En el Planeta Grastrolúdic tots aquells que no han volgut parar ni un segon de jugar hi han trobat diferents propostes culinàries i una àrea de tallers gastrolúdics on els nens han pogut jugar a descobrir quina olor té la mediterrània o a identificar sabors.A banda de el vessant lúdica dels Planetes, s'han celebrat les jornades Ludivers & Talks, un espai on s'han realitzat ponències i taules rodones que han reflexionat sobre el paper del joc en l'educació escolar i el paper dels pares en el joc dels fills.Ludivers ens demostra que tot és joc; o si més no, ho hauria de ser. Com tota activitat sorgida de la creació de l'home, el joc és un fet cultural; però a més, jugar és un dret. Tots tenim dret a jugar! Jugueu una mica cada dia, viureu millor i sereu més feliços.

