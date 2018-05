L'alcalde socialista de Terrassa insta els ciutadans a expressar-se en l'àmbit privat

L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega (PSC), ha demanat un "marge de confiança" per al president de la Generalitat, Quim Torra. En una entrevista a l'ACN, Vega ha assegurat que se li ha de donar "una oportunitat" i ha determinat que cal esperar a veure "quins són els fets i les seves polítiques. Esperem que sigui un president que governi per a tothom". El batlle socialista ha qualificat de "desafortunades" les manifestacions públiques de Torra, en referència als polèmics escrits i piulades, però ha dit que ja "ha demanat perdó" per aquestes expressions.D'altra banda, ha reclamat als ciutadans "respecte" per l'espai públic del municipi. Ha indicat que els carrers, parcs i places de la localitat són de tots els habitants i per això els ha convidat a què expressin les seves conviccions en els àmbits personals o privats en lloc de fer-ho en els compartits.Ha aconsellat a la resta de responsables municipals que siguin "prudents" i tinguin una "sensibilitat especial" a l'hora de decidir quines mesures impulsen per gestionar aquests espais. Tot plegat, per no generar "més tensió i problemes". Tot i que no s'ha posicionat si està a favor o en contra que es pengin pancartes, llaços i altres elements per reclamar la llibertat dels presos polítics i la unitat d'Espanya, sí que ha demanat "civisme" i ha recordat que a l'espai públic "han de tenir cabuda tots els pensaments polítics".

