VÍDEOS L'extrema dreta arriba a TV3

L'extrema dreta arriba a TV3. Ho farà aquesta nit, a les 21.55h, en un reportatge del 30 minuts. Elaborat per Jordi Regàs i Sara Segarra, el programa analitza el fenomen de l'ultradreta dreta a Catalunya, un col·lectiu reduït i a vegades violent, habitualment circumscrit a les manifestacions del 12 d'octubre a Montjuïc, però que aquests últims mesos, davant de l'independentisme, s'ha mobilitzat i ha tornat a sortir al carrer, captant l'interès dels mitjans i també de la ciutadania."Con Francisco Franco, al menos se vivía tranquilo". Aquesta és l’opinió d’Albert Bruguera, el delegat del partit Democracia Nacional. “Creo que lo que se hizo en Blanquerna no es nada más ni nada menos que lo que debe hacer un español bien nacido por la defensa de su patria”, afirma Manuel Andrino, cap nacional de la Falange i un dels protagonistes de l’atac a la delegació de la Generalitat a Madrid el setembre del 2013. Andrino i tretze encausats més s’enfronten ara a penes d’entre tres i quatre anys de presó per un delicte d’odi. Melisa Ruiz, portaveu d’Hogar Social Madrid, trenca la nostàlgia pel franquisme i centra el seu discurs en la xenofòbia i l’oposició a l’acollida de refugiats: “Nosotros somos España, y ‘ellos’ son el triste fenómeno de la inmigración. Y por tanto, hay que ayudarnos entre nosotros, sí."Tots aquests grups, esperonats pel procés independentista, s’han mobilitzat a Catalunya durant els últims mesos com mai ho havien fet abans. "El que ara està en joc és la indivisibilitat territorial de l'Estat, que és un dels pilars bàsics de l'extrema dreta des dels anys 70", explica el professor d’història Carles Viñas. La reacció és lògica, considera Xavier Casals, que també és professor d’història: "Hi ha el temor que Catalunya es converteixi en una segona Cuba. Si es rearma i, fins i tot, es fa una proclamació d'una república catalana, el mínim que es pot esperar és que hi hagi una resposta del nacionalisme espanyol".Casals també afronta la pregunta del creixement d’aquests grups: "La meva percepció del tema és que a Catalunya l'extrema dreta és una presència absent. És a dir, electoralment i institucionalment, no existeix, però se'n parla de forma recurrent". Xavier Rius-Sant, periodista especialitzat en la ultradreta, afegeix: "Amb el tema del 'no' a la independència i la unitat d'Espanya, aquests grups han liderat les manifestacions al carrer. Però, la pregunta és: quan això afluixi, aguantaran aquesta gent? Seguiran militant? O serà rendible per fer candidatures a les municipals?"Hogar Social no descarta presentar-se a unes eleccions. Josep Anglada, a qui van expulsar del partit que va fundar, Plataforma per Catalunya, també està convençut que hi ha espai electoral per a un discurs obertament contrari a la immigració. "Ens ha de preocupar això?", se li pregunta a Xavier Casals. L’historiador respon: "El que ens hauria de preocupar és l'escenari general. És a dir, quan els partits tradicionals deixin de funcionar, quan la política institucional no sàpiga donar respostes als ciutadans, doncs, apareixen nous actors".

