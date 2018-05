Més de 5.600 nens en situació de vulnerabilitat participen en el dia del voluntari de la Caixa

Més de 1.000 voluntaris de la Caixa han organitzat una jornada a 36 ciutats de tot l'Estat en el Dia del Voluntari la Caixa, on hi han participat més de 5.600 nens i nenes en situació de vulnerabilitat. A Barcelona, s’hi ha celebrat aquest dissabte l’acte central al passeig Joan Borbó. Més de 40 voluntaris han acompanyat 670 nens i nenes en risc d’exclusió social, procedents de disset entitats socials, en un dia festiu. A la jornada ha participat el president de la Fundació Bancària la Caixa, Isidre Fainé, i el director general, Jaume Giró.Aquests infants formen part del 32,9 % de menors a Espanya que estan en risc de pobresa o exclusió social, segons Eurostat. Gràcies a aquesta iniciativa, els més petits, que en el seu dia a dia viuen dificultats, han tingut l’oportunitat de submergir-se en noves realitats que els han aportat il·lusió i els han presentat noves formes d’enriquir-se tant en l’àmbit personal, com en el social i el cultural.Els voluntaris de l’entitat han centrat els seus esforços a convertir la setena edició d'aquesta jornada en una gran festa de creativitat, diversió i il·lusió. En la majoria de demarcacions que s’han sumat a la celebració d’aquesta jornada, s’hi han dut a terme activitats artístiques, esportives i en paratges naturals per estimular els infants. Isidre Fainé ha assegurat que els voluntaris de la Caixa són la mostra que tothom pot contribuir "a la construcció d'una societat més justa i amb més oportunitats, especialment per a aquells que més les necessiten".

