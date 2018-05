Salgo de Estremera de ver a @junqueras (también he podido saludar a @raulromeva y @quimforn) y sigo pensando que no deberían estar presos. — Jordi Évole (@jordievole) 26 de maig de 2018

El periodista Jordi Évole va visitar aquest dissabte Oriol Junqueras a la presó d'Estremera. També es va veure amb Raül Romeva i Joaquim Forn. A la sortida, va escriure una piulada notificant aquesta trobada i assegurant que "continua pensant que no haurien d'estar presos".Évole va explicar, a les càmeres de La Sexta, que no Junqueras li va explicar que no havia rebut cap carta de Carles Puigdemont, a més de manifestar-li "la preocupació" pels incidents arrel de la plantada de creus grogues a la platja de Canet de Mar.

