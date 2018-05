Espadaler creu que la moció contra Rajoy és una oportunitat per involucrar l’independentisme a Espanya

El líder d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, veu la moció de censura que el secretari general del PSOE Pedro Sánchez ha presentat contra el president Mariano Rajoy "com una oportunitat pels partits independentistes d'involucrar-se en la governabilitat del conjunt d'Espanya".En aquest sentit, espera també de Sánchez una actitud diferent a la que fins ara ha mostrat Rajoy amb el conflicte amb Catalunya, més propensa al diàleg. "No sabem quina actitud tindrà Sánchez però en qualsevol cas té el benefici del dubte perquè les bones paraules en algun moment hi han sigut” i també ha afegit que creu que el líder del PSOE "a hores d'ara es deu penedir d'algunes de les expressions que ha utilitzat, però ara és moment de mirar més endavant que endarrere, de mirar cap al futur, de recosir i tancar cicatrius obertes a Cataluya i també com som capaços de dialogar amb el conjunt d'Espanya"."Es podria obrir ara una nova etapa centrada en el diàleg", ha insistit. D'altra banda, Espadaler ha lamentat que Roger Torrent suspengués el ple per l'estira-i-arronsa del llaç groc i reitera que l'executiu de Torra ha de ser "operatiu". Espadaler n'ha parlat durant una visita a la 39a edició de l'Aplec del Caragol de Lleida.El també diputat del PSC-Units ha fet també una petició als partits d'àmbit estatal: "que no vulguin aïllar aquells partits que tenen una ideologia que no comparteixen, per tant, a l'altre costat també hi ha l'oportunitat d'escoltar una part de la veu de Catalunya que tenen un vots que són crucials".Seguidament ha reiterat que "encoratgem -els partits independentistes- que siguin valents i participin de la governabilitat d'Espanya perquè puguem entaular converses que és el que necessitem, primer aclarir-nos a Catalunya portes endins i després dialogar amb el govern d'Espanya per sortir d'aquesta situació que no pot plaure a ningú".

