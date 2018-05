Mariano Rajoy no s'oblida de felicitar el Reial Madrid

Hasta el final, vamos Real! Enhorabuena, campeones. MR



Hala Madrid. #UCLfinal — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 26 de maig de 2018

🎾 @RafaelNadal se supera a sí mismo y engrandece su leyenda con un nuevo y merecido triunfo en el Conde de Godó. Enhorabuena. MR pic.twitter.com/uml4axzz0Y — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 29 d’abril de 2018

Felicidades a @feliciano_lopez y a @marclopeztarres por su triunfo en el Conde de Godó. Una nueva y gran victoria para el deporte español. MR pic.twitter.com/cIvxWmh9nD — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 29 d’abril de 2018

Implacable @CarolinaMarin en el #EuroHuelva2018. Estamos orgullosos de ti y de que representes a España con tu categoría, trabajo y buen juego. Felicidades. MR pic.twitter.com/DYNj6C1xxW — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 29 d’abril de 2018

Gairebé sobre el xiulet final i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja havia publicat la piulada de felicitació al Reial Madrid per guanyar la tercera Champions League consecutiva, la quarta en cinc anys. "Fins al final, som-hi Reial! Enhorabona campions", escrivia Rajoy.Els blancs van superar el Liverpool per 3-1, en una final disputada a Kiev. Rajoy tenia previst presenciar el partit a la llotja, però la publicació de la sentència del cas Gürtel va obligar a suspendre el viatge a la capital d'Ucraïna.El president de l'executiu acostuma a felicitar els èxits dels clubs i esportistes espanyols. Ho va fer, fa una setmana, amb el tennista de Manacor Rafa Nadal quan va guanyar el Màsters 1.000 de Roma. Un triomf que li va valer recuperar el número u del món. També va felicitar el Reial Madrid de bàsquet després de guanyar la desena Eurolliga.Aquestes felicitacions contrasten amb el silenci que ha mostrat amb les victòries aquesta temporada del FC Barcelona, tant a la Lliga com a la Copa del Rei. Precisament, el dia que els blaugrana van guanyar la Lliga, Rajoy va felicitar Nadal per imposar-se al Trofeu Compte de Godó, a Feliciano López i Marc López per fer-ho en dobles i a Carolina Marín pel quart títol consecutiu d'Europa.

