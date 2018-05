​El passat sòrdid del Mercat de Sant Antoni

La muralla al nivell subterrani del mercat Foto: Adrià Costa

La nova «supercruïlla» de vianants al davant del mercat de Sant Antoni Foto: Albert Alcaide

i amb ell hem redescobert un lloc amb història. La part bonica la coneix tothom, la sòrdida ja no tant.un lloc típic de trànsit, ja que el carrer al qual donava entrada i sortida era via d’accés a la ciutat més important des de la seva fundació en època romana.A finals de l’edat mitjana s’hi instal·laren unes de les diverses forques que existien a la ciutat, en aquest cas, fora muralles.que fins i tot era amenitzat per venedors ambulants. Els cossos dels executats acostumaven a romandre penjats uns quants dies de manera que oferien una imatge esfereïdora als forasters que entraven a la ciutat i els advertien que la justícia era rigorosa i més valia no incomplir les normes.de la forca per tal de fer-los servir per a estudiar anatomia, com és el cas d’un valencià penjat pel març de 1442:fou lliurat als metges e barbés, a instància lur, per ço que de aquell faessen nathomia" (Dietari del antich Consell Barceloní).per practicar les penes capitals, amb el temps es va anar consolidant. Les tècniques d’execució pública es van anar perfeccionant amb l’aparició del garrot vil, un contundent mètode d’escanyament, però l’indret va seguir vinculat a aquestes escabroses pràctiques durant molts anys.L’espectacle de la pena de mort, ens aporta un curiós testimoni del Diario de Barcelona del maig de 1855:sensación una escena desgarradora y altamente inmoral. El cadalso levantado en el glacis de la puerta de San Antonio estaba abandonado a la merced de la turba de muchachos que con infernal algazara y con descaradas muecas, sentándose unos en el fatal banquillo, y fingiéndose los otros los ejecutores de la justícia, parodiaban la desgarradora escena de una sentencia de muerte, mientras que los otros gritaban, reían y saltaban a su alrededor. Esperamos que si, por desgracia, tuviese que levantarse otra vez aquel fatal instrumento, la autoriad a quien corresponde tomará las oportunas medidas para que no se repitan las escenas de esta naturaleza.”l’última execució de la que es té constància és la d’un home i una dona acusats d’assassinat i ajusticiats l’any 1875.Havia previst construir un mercat als afores de l’antic portal per tal de garantir un centre de proveïment per a aquesta zona.on l’empresa La Maquinista Terrestre y Marítima va aplicar millores tècniques respecte a les ja aplaudides obres de construcció del Mercat del Born.de temps va haver-hi i que ara es torna a engegar avui dia, han aconseguit que els mals records d’aquesta zona es vagin esvaint i que actualment pocs coneguin el sòrdid passat que arrossega aquest impressionant mercat.

