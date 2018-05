Junqueras: «Ningú no és imprescindible, ara s'ha de governar»

"Aquí ningú no és imprescindible. Ara s'ha de governar". En aquests termes s'expressa el líder d'ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista a La Vanguardia. Junqueras, tancat a la presó d'Estremera, ha deixat clar que el més important "no és el qui, sinó el què", i per això no ha optat a la restitució com a vicepresident, com si que han fet altres consellers de Junts per Catalunya i Toni Comín. En aquesta línia, nega que l'objectiu de la legislatura sigui restituir Carles Puigdemont: "l'objectiu supera de molt qualsevol nom i cognom. L'objectiu és el país".Junqueras ha reivindicat el paper d'ERC en la defensa d'un govern efectiu. "Tots hem arribat a la conclusió que ERC ha defensat des del primer dia: un govern efectiu per superar el 155 i començar a planificar la Catalunya del demà", diu, i aposta per "evidenciar els límits de l'autonomia governant-ne al màxim les competències".Sobre la investidura del president Quim Torra, Junqueras ha dit que no comparteix les polèmiques afirmacions de Torra en diversos articles i piulades. "A ERC, aquest debat està feliçment superat", apunta, i reivindica la tasca feta pels republicans per "superar la dialèctica nacionalista": "Volem guanyar un país sencer, no només una part". Amb tot, ha desitjat sort a Torra i ha assegurat que al Govern tothom hi aportarà el seu granet de sorra.La durada de la legislatura també ha estat sobre la taula aquests últims dies. Una hipotètica convocatòria d'eleccions coincidint amb el judici contra l'independentisme i les municipals ha sobrevolat la política catalana. Junqueras recorda que la potestat de convocar eleccions és del president i ha advocat per "projectar estabilitat i no generar més inquietuds de les imprescindibles". En aquest sentit, ha assegurat que els republicans plantegen una legislatura estable de quatre anys.

