El missatge optimista de TV3 per acomiadar-se de les retransmissions de futbol

"Tornarem". Aquest és el missatge d'optimisme que va voler llançar el periodista de TV3 Bernat Soler per acomiadar-se dels espectadors, que ahir van veure l'últim partit de futbol a la televisió pública catalana. Almenys de moment. Aquí podeu veure l'emotiu vídeo de comiat de TV3. Tot plegat se sumat també al punt final a les retransmissions de l'Eurolliga de Bàsquet després de 30 anys. La situació econòmica de la CCMA així com l'increment del preu per aconseguir els drets del futbol fan inviable ara mateix que TV3 pugui continuar oferint els partits. "Tampoc hi ha ajudat la situació política que vivim", admetia Soler en un llarg comiat ahir després que el Madrid conquistés la 13a Champions (la tercera consecutiva i la quarta en cinc anys).De la mateixa manera, el periodista va reivindicar la feina feta durant aquests nou anys anant pels principals camps d'Europa. "Ho hem explicat amb el nostre punt de vista, en català i representant el país", va dir Soler, acompanyat de Ricard Torquemada i Xavi Valls. Amb tot, Soler va voler llançar un missatge optimista i es va mostrar convençut que TV3 podrà tornar a emetre partits de futbol.

