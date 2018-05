ERC Berga no assistirà a l'ofici religiós de dijous de Corpus per la presència del bisbe Novell

El Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Berga ha comunicat aquesta tarda que no assistirà a l'ofici religiós de dijous de Corpus, tradicional de les festes de Patum, després que s'hi hagi confirmat la presència del bisbe de Solsona, Xavier Novell, que serà l'encarregat de presidir la missa. Segons ha explicat Ermínia Altarriba, regidora d'ERC de Berga, el grup polític ha pres la decisió "per coherència amb la moció que l'Ajuntament de Berga va aprovar al ple municipal" en relació amb les declaracions "homòfobes" de Novell l'any 2017.La moció presentada per l'equip de govern de la CUP i aprovada per unanimitat pel plenari de l'Ajuntament de Berga el juny de 2017 reprovava les declaracions fetes pel bisbe Xavier Novell en una glossa sobre la família on va vincular homosexualitat amb la falta d'una figura paterna de referència. En la moció també es reclamava "una retractació real, efectiva i pública" al bisbe Novell i no convidar-lo a cap acte institucional fins que no es produís aquesta disculpa pública. Després de la polèmica per les seves declaracions sobre paternitat i homosexualitat, Novell va fer pública "una nota d'aclariment" on va demanar disculpes "als pares i mares que s'hagin sentit dolguts", però no va desdir-se."No es va retractar, de manera que com que se'ns ha informat que serà ell qui presidirà l'ofici, hem decidit que no hi anirem", ha comentat Altarriba. ERC Berga ha informat la parròquia que no assistirà a aquest ofici en concret, si bé si serà present en els oficis religiosos de divendres i diumenge de Patum. A Berga, l'equip de govern de la CUP no assisteix als actes litúrgics ni tampoc convida a les autoritats eclesiàstiques ni els cossos de seguretat a seguir la festa des del balcó del consistori d'ençà que és al capdavant de l'executiu local.El Bisbe de Solsona acostuma a presidir l'ofici religiós de dijous de Corpus, una decisió que depèn de la pròpia institució eclesiàstica, si bé l'any passat, poques setmanes després de la polèmica, no va anar-hi, perquè en aquest cas es trobava de viatge a Roma.

