VÍDEOS Milers de persones recorden Marta Rovira en un emotiu acte a Vic

VÍDEO @rogertorrent, a l'acte de record a @martarovira a Vic: «No defallirem ni un moment fins que siguin lliures, fins que acabi aquesta injustícia a la qual ens estan sotmetent» https://t.co/57avGuOhVD pic.twitter.com/oFDvMqW0zM — NacióDigital (@naciodigital) 26 de maig de 2018

#Vic es torna a mobilitzar en record als nostres presos polítics i exiliats amb una menció especial a la vigatana @martarovira. Tingueu ben present que no esteu sols! Molt orgullosa de la nostra ciutat #UsVolemACasa 🎗 pic.twitter.com/PpcMI7zriY — Alcaldessa de Vic (@AlcaldessaVic) 26 de maig de 2018

VÍDEO @CarlesMundo: «El que fem avui aquí és molt important. És no normalitzar la injustícia ni la força que s’imposa a la raó, però és evident que la raó s’acabarà imposant» https://t.co/Q4anC2X4Oy pic.twitter.com/UoSu1vUCg2 — NacióDigital (@naciodigital) 26 de maig de 2018

Milers de persones s'han aplegat aquest dissabte a Vic per homenatjar la veïna Marta Rovira , exiliada a Suïssa. El Moviment 30/03, nascut per donar suport a Joan Coma, ha organitzat un acte en solidaritat amb la secretària general d'ERC, exiliada a Suïssa. L'acte compta amb la col·laboració de diferents entitats de la ciutat, a més de partits polítics.Ha estat un acte multitudinari que ha omplert les places de la Catedral i del bisbe Oliba i on s'ha fet una botifarrada, nombrosos concerts i diversos parlaments que han estat acollits amb crits de "llibertat!". El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie o l'ex-conseller de Justícia Carles Mundó han dedicat unes paraules a Rovira des de la seva ciutat natal.Torrent ha estat contundent i ha proclamat que "no defallirem ni un moment fins que siguin lliures, fins que acabi aquesta injustícia a la qual ens estan sotmetent". El president del Parlament, Roger Torrent, ha recordat que Marta Rovira "ho ha donat tot pel país" i, davant aquest "sacrifici", "no podem fer una altra cosa que seguir".Per la seva banda, Mundó ha volgut refermar-se en la idea que "són temps convulsos i complicats, però mai ens faran perdre la il·lusió de guanyar definitivament el nostre futur" i ha destacat que "el que fem avui aquí és molt important. És no normalitzar la injustícia ni la força que s’imposa a la raó, però és evident que la raó s’acabarà imposant"Les actuacions, la música de Pep Sala, Matthew McDaid o Guillem Ramisa i els parlaments s'han anat intercalant durant tota la tarda i s'allargaran fins a la mitjanit en un acte de gran format "contra la repressió" que ha omplert la ciutat antiga de Vic d'un moviment continu de persones.A la roda de premsa de presentació de l'acte, la regidora d'ERC a Vic, Marta Balasch, va afirmar que "Marta Rovira segueix ferma amb les seves conviccions i defensant el que ha defensat sempre: els drets humans". ​

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)