FOTOS Milers de persones recorden Marta Rovira a Vic

#Vic es torna a mobilitzar en record als nostres presos polítics i exiliats amb una menció especial a la vigatana @martarovira. Tingueu ben present que no esteu sols! Molt orgullosa de la nostra ciutat #UsVolemACasa 🎗 pic.twitter.com/PpcMI7zriY — Alcaldessa de Vic (@AlcaldessaVic) 26 de maig de 2018

Milers de persones s'han aplegat aquest dissabte a Vic per homenatjar la veïna Marta Rovira , exiliada a Suïssa. El Moviment 30/03, nascut per donar suport a Joan Coma, ha organitzat un acte en solidaritat a Rovira.Un acte multitudinari que ha omplert la plaça de la Catedral de Vic i on s'ha celebrat una botifarrada, s'han fet nombrosos concerts i diversos parlaments.

