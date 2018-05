El grup de música Los Planetas diu que el procés de Catalunya és «irreversible»

Los Planetas, en una actuació a Barcelona Foto: Wikimedia Commons

El grup de música Los Planetas ha fet referència a la situació que viu Catalunya i ha assegurat que "és un procés que va creixent cada vegada més i que és pràcticament irreversible". El cantant i líder del grup, Jota, ho ha dit en una entrevista al diari El Mundo on també ha fet referència als Valtonyc i Pablo Hasél.En relació a Catalunya el líder de Los Plantas ha manifestat que hi ha una crisi a Europa i que "Catalunya està justament en la posició per poder començar alguna cosa important que es contagiï a altres llocs". En aquest sentit Jota explica que "cal barallar pels nostres drets, per coses tan bàsiques com la teva capacitat per decidir el teu futur, el teu propi govern o la teva forma d'organitzar-te".Durant l'entrevista el periodista també li pregunta que què li semblen les ordres d'empresonament de rapers com Valtonyc o Pablo Hasél i Jota respon que es tracta "d'una manifestació del desesperat que està el poder per mantenir la seva situació". Segons Jota, "històricament, sempre que un sistema està trontollant-se, aquest exerceix una censura brutal, desmesurada i sense sentit".

