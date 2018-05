Torra, a favor de la moció del PSOE si presenta un «programa republicà» i fa costat als presos polítics

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat que donarà suport a la moció de censura del PSOE, si presenta un "programa republicanista", i dona suport als "presos polítics catalans". "El senyor Pedro Sánchez ens tindrà al costat en tot allò que sigui la defensa dels drets civils i polítics de la ciutadania. Això vol dir donar suport als presos polítics i exiliats catalans", ha reblat. El president també s'ha referit a la carta que va enviar a Mariano Rajoy i ha assenyalat que no ha rebut resposta.Torra ha explicat que han presentat mesures cautelars al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) davant la negativa de Rajoy de nomenar els consellers. "Ho hem fet per la via contenciosa, però ens reservem el dret de presentar una querella per prevaricació", ha concretat.Quim Torra dona suport a la moció de censura que el PSOE ha presentat a les corts espanyoles. Això sí, ho condiciona a que el seu candidat presenti un programa que ajudi a "repubicanitzar" l'Estat i també a que doni suport als "presos polítics catalans". "Hem de veure quina és la proposta final que es presenta en aquesta moció de censura, però Pedro Sánchez ens té al costat si és per defensar els drets polítics i civils de tots els ciutadans", ha assenyalat Torra.El president també ha lamentat que el govern espanyol no hagi contestat la carta que li va enviar, però "no entendria de cap manera" que no hi hagués resposta. "L'estem esperant nosaltres i l'espera tothom", ha assenyalat. Amb tot, Torra demana a l'executiu de Rajoy que nomeni "de forma immediata" als consellers.En aquest sentit, el president de la Generalitat ha explicat que ja han presentat mesures cautelaríssimes al TSJC davant de la negativa del govern de l'Estat a nomenar Rull, Turull, Comín i Puig. Torra ha tornat a recordar la resolució favorable de la Comissió Jurídica Assessora (CJA). "El dictamen diu el què tots els juristes diuen. L'Estat ha de publicar el nomenament. Catalunya necessita un Govern", ha reblat.La CJA conclou en el seu text que l'Estat ha de permetre la publicació dels nomenaments al DOGC, i també avala que els consellers absents puguin prendre possessió. Així, l'informe assenyala que el govern espanyol no pot impedir la publicació del decret al DOGC, ni pot evitar tampoc la presa de possessió del nou executiu català.El dictamen de la CJA fixa que les "atribucions estatutàries del president de la Generalitat tendents a la constitució del Govern tenen naturalesa discrecional, i no estan sotmeses a cap autorització ni control derivats de les mesures adoptades en aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola".Abans d'atendre els mitjans de comunicació, Quim Torra ha participat en els actes del 75è aniversari de la construcció del primer remuntador de La Molina, Alp (Cerdanya). En el seu parlament, el cap de l'executiu català ha reivindicat la importància del Pirineu com a "centre del país". "Si el Pirineu va bé, el país funciona", ha assenyalat.A l'acte hi han participat diferents alcaldes de la zona, a més d'altres personalitats. Tots han tingut un record pel conseller destituït pel 155 i nombrat de nou per Torra Josep Rull. El president ha recordat que fa un any Rull presidia la celebració de l'inici dels actes del 75è aniversari. Quim Torra ha tancat l'acte assegurant que faran "tot el possible" per "alliberar-los a ells i al poble de Catalunya".

